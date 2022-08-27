工人好奇點火珍珠棉！倉庫1秒炸出超大火球　網：真的芭比Q了

記者趙蔡州／綜合報導

廣東省惠州22日發生一起火災事故，一名男性工人疑似好奇珍珠棉能不能點燃，竟然直接拿打火機實驗，結果火勢在幾秒內瞬間「炸開」，整個倉庫被大火吞噬，嚇得他立刻逃離現場，影片一出立刻引發網友熱議。

▲男子從口袋拿出打火機朝珍珠棉點火，結果瞬間引發大火。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《極目新聞》報導，事件發生在廣東惠州博羅縣園洲鎮，當地一間工廠倉庫22日上午突然發生大火，火勢迅速蔓延並冒出滾滾濃煙，所幸經消防隊搶救後順利撲滅，且未造成任何人員傷員。

至於起火原因，警消調閱監視器後發現，原來有2名男性工人當時在倉庫打鬧，其中1名男子疑似好奇，竟從口袋拿出打火機，朝現場存放的珍珠棉點火，不料瞬間引發大火。

影片中可以看見，珍珠棉燃燒後，男子一度試圖用手拍打滅火，但完全沒有效果，整個倉庫被大火吞噬，嚇得他立刻逃離現場。警方事後迅速逮捕該男子，詳細縱火原因待進一步釐清。

▲珍珠棉燃燒後，男子一度試圖用手拍打滅火，但完全沒有效果。（圖／翻攝自微博）

影片在微博引發網友熱議，有人說「人類迷惑行為」、「這種哈士奇，怎麼會有企業敢用」、「好奇心害死貓，這樣的環境還敢去點火」、「小學生都知道不能亂玩火」、「憑一己之力摧毀一個倉庫，厲害」、「這燃燒的速度也太可怕」、「這次真的芭比Q了」。

惠州消防局指出，珍珠棉生產中會使用丁烷，剛生產出來的珍珠棉，需要放置一段時間使丁烷揮發，男子點燃的可能是丁烷氣體，就像點燃汽油一樣，火勢瞬間就一發不可收拾。

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