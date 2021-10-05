釣客湖邊解救奇特生物　專家證實為國家級保育類「海南鳽」

▲兩名男子於貴州省黔西南興義市的萬峰湖發現一隻長相奇特的大鳥「海南鳽」。（圖／《封面新聞》）

實習記者黃靜芸／綜合報導

位於中國大陸貴州省黔西南興義市的萬峰湖，因自然生態良好，是釣客經常造訪的地點。9月23日，兩名男子前往此處釣魚，偶然發現一隻長相奇特的鳥類被纏在釣線上，於是迅速將牠解救下來。

據陸媒報導，兩名男子陳述解救這個鳥類事發經過，他們發現有動物被釣線纏住，靠近一看發現是長相奇特的鳥類，並進行解救。他們說到，這隻鳥類獲救後，並不像一般鳥類立即飛走，而是站在水中發出「啊，啊，啊」的叫聲，他們覺得很特別並拍照錄影存證，事後經專家鑒定，才揭發這隻鳥類的真實身分。

▲海南鳽。（圖／《封面新聞》）

這隻鳥類是被列為「全球30個瀕危鳥種」之一、國家一級保育類動物海南鳽，鳽音一 ㄢˊ。據資料顯示，海南鳽又名海南麻鷺鳽、海南虎斑鳽，有時也有「鳥中大熊貓」的稱號。分布於中國海南、廣西、安徽、福建、浙江等地和越南，一般生活於山間河谷及附近水域。模式產地在海南五指山。據估計，全球數量不足一千隻。

中科院動物所研究員何海芬長期提到，海南鳽為晨昏性鳥類，經常出沒於傍晚及清晨，因此釣客的釣線對他們來說威脅極大，先前曾有多起類似案例發生。