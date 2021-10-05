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釣客湖邊解救奇特生物　專家證實為國家級保育類「海南鳽」

▲▼兩名男子於貴州省黔西南興義市的萬峰湖發現一隻長相奇特的大鳥海南鳽。（圖／《封面新聞》）

▲兩名男子於貴州省黔西南興義市的萬峰湖發現一隻長相奇特的大鳥「海南鳽」。（圖／《封面新聞》）

實習記者黃靜芸／綜合報導

位於中國大陸貴州省黔西南興義市的萬峰湖，因自然生態良好，是釣客經常造訪的地點。9月23日，兩名男子前往此處釣魚，偶然發現一隻長相奇特的鳥類被纏在釣線上，於是迅速將牠解救下來。

據陸媒報導，兩名男子陳述解救這個鳥類事發經過，他們發現有動物被釣線纏住，靠近一看發現是長相奇特的鳥類，並進行解救。他們說到，這隻鳥類獲救後，並不像一般鳥類立即飛走，而是站在水中發出「啊，啊，啊」的叫聲，他們覺得很特別並拍照錄影存證，事後經專家鑒定，才揭發這隻鳥類的真實身分。

▲▼兩名男子於貴州省黔西南興義市的萬峰湖發現一隻長相奇特的大鳥海南鳽。（圖／《封面新聞》）

▲海南鳽。（圖／《封面新聞》）

這隻鳥類是被列為「全球30個瀕危鳥種」之一、國家一級保育類動物海南鳽，鳽音一 ㄢˊ。據資料顯示，海南鳽又名海南麻鷺鳽、海南虎斑鳽，有時也有「鳥中大熊貓」的稱號。分布於中國海南、廣西、安徽、福建、浙江等地和越南，一般生活於山間河谷及附近水域。模式產地在海南五指山。據估計，全球數量不足一千隻。

中科院動物所研究員何海芬長期提到，海南鳽為晨昏性鳥類，經常出沒於傍晚及清晨，因此釣客的釣線對他們來說威脅極大，先前曾有多起類似案例發生。

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