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肉搜學測作文「玉蘭花」偷情父？　醫生作家：爸爸可能是超級受災戶

▲醫生作家蓋瑞在粉專發文發表對「偷情玉蘭花」的感想。（圖／翻攝自Facebook／邦妮&蓋瑞小夫妻）

▲醫生作家蓋瑞在粉專發文發表對「偷情玉蘭花」的感想。（圖／翻攝自Facebook／邦妮&蓋瑞小夫妻）

記者楊惠琪／台北報導

今年大學學測作文題目為「花草樹木的氣味記憶」，有考生以「偷情的玉蘭花」為題材，寫出父親的外遇故事，被大考中心選為佳作範文，引發熱議，連日討論熱度不減。有網友盛讚考生文筆卓越，頗有言情小說家之姿，但也有網友批評父親讓孩子成長蒙上陰影，甚至要肉搜。醫生作家蓋瑞則說，稍安勿躁，以家裡經營多年作文補習班的經驗來看，「小孩的作文中，爸爸常常是超級受災戶」。

有網友日前在Dcard上以「有人認識這位外遇被小孩寫在學測作文的爸爸嗎」為題發表文章，並指出該篇作文還好死不死被大考中心選出佳作，把父親出軌公諸於世。文中大量使用象徵手法，描寫生動，讓不少網友直呼「好有畫面」，連評分老師也說，文筆老練，寓意、層次豐富。

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醫生作家蓋瑞在臉書粉專「邦妮&蓋瑞小夫妻」發文呼籲，先別急著肉搜玉蘭花中的偷情父親，因為根據家中經營多年作文補習班的經驗，小孩的作文中，爸爸常常是超級受災戶，或許這位考生父親，看完這篇文章後，還不知道寫的是自己。

蓋瑞也分享家中經營作文班的心得，作文中的「父親角色」通常會以國小高年級為一個分水嶺，在那之前，爸爸會是一家之主、強壯有力、勤勞嚴肅但慈祥；過了某個坎後，作文中的爸爸開始一個比一個慘，出了意外、重傷、臥病不起的比比皆是。接著就是兩條分叉路，一條是爸爸即便如此，還是努力的過生活，看向陽光；另一個路線則是爸爸離去了，留下來的自己繼承了他的信念和精神，奮發圖強。

蓋瑞還說，媽媽的作文補習班曾有一個學生叫阿豪，爸爸明明是外省人、經營火鍋店，但在阿豪的作文中，爸爸變成逆境求生的小兒麻痺患者；幾個星期後，阿豪的爸爸又以山地原住民的身分出現；一陣子過後，阿豪爸爸在釣魚時遇到瘋狗浪，被捲走了；後來新聞出現澎湖漁船遭擦撞，而阿豪爸爸很巧的，是那艘船的漁民之一，然後變成了被綁架的漁民。而真實世界裡的阿豪父親，火鍋店依舊正常營業，對自身的多災多難絲毫不知情。

蓋瑞的發文再度引發網友討論，有網友說：「爸爸只是多災多難，阿嬤都不知道死幾遍了」、「爸爸的多重宇宙」、「我大考也寫過種田，但我家並沒有田」、「是不是該慶幸自己是個媽」、「令堂的作文補習班在哪裏？想為小孩報名」。

▲學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本。（圖／翻攝大考中心網站）

▲考生學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本。（圖／翻攝大考中心網站）※點圖放大

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