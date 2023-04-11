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老公突逼離婚…手機驚見「拉開雙腳玩強X」　人妻找真相徹底崩潰

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻突然被老公逼著離婚，她困惑查找原因，果真在老公手機中發現難以接受的秘密。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名人妻與老公結婚21年，突然被老公沒來由的急逼離婚，人妻起疑翻找老公手機、赫見與小三超鹹濕對話「我要玩強X」、「我會拉開你的雙腳X進去」，還有多張穿著內衣褲甚至裸體的親密照，老公眼見被發現也蠻不在乎地爽快坦承，人妻簽字離婚並怒告小三求償百萬，法院審後判人妻獲賠40萬。

人妻提告主張，她與老公結婚已21年，期間都算平靜安穩，但2020年中老公卻突然毫無理由急著逼她簽字離婚，對她而言情況轉折太過突然、她堅持不肯，並尋找機會想找出原因，同年12月底，她果然從老公的手機中，發現了與鄭姓小三令人崩潰的秘密，且透過親密照日期得知已暗通款曲數年，她震驚質問老公，卻換得老公絲毫不想辯解的態度。

她憤而離婚，並對鄭姓小三求償100萬，她向法官提出的證據，親密照片中2人的髮型從短髮變長髮、從光頭造型變蓄髮造型，還有春夏秋冬不同季節出遊時的衣物變化，顯示老公與小三已偷情好幾年，並可見2人裸體視訊的截圖，老公對小三色回「我要玩強X」、「妳躺好我會拉開妳的雙腳X進去」、「讓你爽翻天」、「反正妳菊花必開矣」等等不堪入目的調情對話。

人妻與老公離婚後，小三更無所顧忌與人夫雙宿雙飛，挨告仍對法院出庭一概不到場，也未提出準備書狀作任何聲明或陳述，法官檢視後認為鄭女還曾提醒人夫要接送小孩，明知對方有配偶與孩子，仍與對方親密交往，有侵權行為。

法院指出，人妻在補習班教美語，名下有車與股票投資，鄭女名下無財產，審酌雙方經濟與狀況後，判鄭女須賠40萬損害賠償，還可上訴。

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