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社會 社會焦點 保障人權

抓包夫外遇2個月啪啪5次　正宮怒討200萬！小三2原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓人妻抓包結婚超過40年的丈夫與羅姓女子在2個月內發生5次性行為，讓她大受打擊，憤而決定提告求償200萬元。雖然羅女堅稱不知道男方已婚，但新北地院法官認為，她曾在聊天訊息中提到「你老婆」，還將自己的女兒介紹給男方兒子認識，種種行為都不像是不知情的樣子，最終不採信她的說詞，裁定應賠償40萬元較為適當。

▲▼床。（圖／CFP）

▲蔡女的丈夫外遇，還與小三發生5次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蔡女在判決書中主張，和丈夫結婚超過40年，育有兩名兒子，羅女明知丈夫已婚，仍執意交往並在2022年7月30日、同年8月6日、13日、21日、27日發生性行為，還在LINE裡稱呼丈夫為「老公」，顯然已經侵害她的配偶權益，讓她精神上大受打擊，因而決定提告求償200萬元。

對此，羅女辯稱，她的確曾與蔡女的丈夫交往，但不知道男方已婚，「他告訴我他已經離婚，我們每天晚上都會通過LINE傳訊息，如果他有配偶，怎麼可能每晚都與我聯絡。」

新北地院法官檢視羅女與蔡女丈夫的LINE對話內容，發現她曾傳訊息表示，「老公你這兩天幹了一件大事」、「你老婆兒子有沒有說你很厲害」。羅女強調，那是因為當時男友以兒子的名義買房，她才會說出「幹了一件大事」等話，至於「你老婆」指的是男友前妻。

法官認為，如果羅女當時的認知是「男友已與蔡女離婚」，只和兒子保持聯絡，又怎麼會傳訊息詢問「男友前妻」的評價，況且她既然以「老公」來稱呼男方，應該不會將「老婆」用在前妻身上，以免與現實交往中的「老婆」也就是她自己搞混。

此外，法官接著表示，羅女自己坦承曾將女兒介紹給男友兒子，假如她認定男友已經離婚，這麼做萬一子女們真的交往，將來她和男友結婚，身分稱謂以及彼此間的關係必然會產生問題；反之，如果她早就知道男友已婚，兩人的關係只是婚外情不會公開，那就比較符合邏輯。

綜合上述證據，法官並未採信羅女的說詞，考量到她月收入僅1萬多元，最終裁定她應賠償蔡女40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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