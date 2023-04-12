　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮見鹹濕對話崩潰提告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹一名人夫車震女同事，女同事還嬌喊要把他咬到「血流成河」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人夫經常車震女同事，兩人不僅甜蜜互稱「皇上、奴婢」，還有「肉肉借咬」、「我只有小肉棒」等露骨對話，被正宮發現姦情後，怒告小三求償50萬元。新竹地院審理，判定小三侵害配偶權屬實，應賠償25萬元，全案還可上訴。

正宮表示，她於2020年8月發現丈夫和女同事小三偷情，小三親暱稱呼他「親愛的、皇上、鯊魚」，丈夫也甜蜜回稱「奴婢、汙泥、乖寶寶」，兩人陸續有許多親密露骨的對話。她質問丈夫此事後，丈夫坦承經常和小三在車內發生親密行為，甚至兩度載到摩鐵上床，讓正宮聽了大受打擊，前往身心科看診，並對小三提告求償50萬元。

全案審理時，小三表示和人夫交往後才知道他已婚，但誤信人夫，以為夫妻倆感情不睦即將離婚，且交往時人夫怕被老婆發現，因而由她支出大部分費用，而後她想結束這段不倫戀情，才請朋友告知正宮人夫有婚外情，是想請她約束人夫，並非要騷擾她。

法官檢視人夫和小三的訊息，小三說「肉肉借咬」，人夫回應「？我只有小肉棒」，小三也回「又欺負我，明明只能星期二咬」、「看來有人想要被咬到血流成河」，此外，小三也找人夫訴苦說「我從來沒有想過要從娘娘身邊搶走你」等語，判定小三在明知人夫已婚下，還侵害配偶權，應賠償25萬元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝
快訊／中國連3天對台設禁航區　交通部抗議奏效
「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬
快訊／汐止槍響！BMW X6衝撞警車　嫌犯跑了
詐騙越判越重　車手不減反增！律師：應修法供出上游換減刑
百萬YouTuber宣布：搬來台灣！　粉絲全尖叫：想當鄰居
快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　國防部曝主要內容
舒子晨掰了阿尺！公開新男友　加入LuxyGirls
獨／牛排攤慘了！　夜市先開槍：禁入場擺攤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

停車格一夜消失還變紅線！合法停車被拖吊開罰　都是這單位搞烏龍

快訊／汐止BMW拒檢衝撞！警「急開一槍」　駕駛棄車逃逸中

新北中山橋驚悚車禍！公車擦撞機車　騎士倒地一度無呼吸心跳

打火哥變消防局長！向永財接掌基隆救災救護兵符　謝國樑這樣說

詐騙越判越重但車手不減反增　律師：應修法供出上游換減刑

太信自動駕駛！害女乘客枉死　特斯拉男、無照男雙雙起訴

台海浮屍潮最新數據曝！14越南人偷渡成冤魂　4女找嘸遺體

「警界徐懷鈺」化身黑手　台中弟腳踏車落鏈...正妹警出手秒搞定

阿北橫載5m鐵架「撞路邊機車還肇逃」　最重罰3千...驚人畫面曝

OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮見鹹濕對話崩潰提告

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

停車格一夜消失還變紅線！合法停車被拖吊開罰　都是這單位搞烏龍

快訊／汐止BMW拒檢衝撞！警「急開一槍」　駕駛棄車逃逸中

新北中山橋驚悚車禍！公車擦撞機車　騎士倒地一度無呼吸心跳

打火哥變消防局長！向永財接掌基隆救災救護兵符　謝國樑這樣說

詐騙越判越重但車手不減反增　律師：應修法供出上游換減刑

太信自動駕駛！害女乘客枉死　特斯拉男、無照男雙雙起訴

台海浮屍潮最新數據曝！14越南人偷渡成冤魂　4女找嘸遺體

「警界徐懷鈺」化身黑手　台中弟腳踏車落鏈...正妹警出手秒搞定

阿北橫載5m鐵架「撞路邊機車還肇逃」　最重罰3千...驚人畫面曝

OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮見鹹濕對話崩潰提告

日女詭死「陳屍浴缸」！同居男認虐殺　驗屍卻有驚人反轉

曹雅雯斷片失去記憶！　手機竟多了這照片「離奇過程」曝光

高端連三個月營收掛零　王鴻薇疑衛福部「即時救援」邀投公費疫苗

上班好同事下班不認識　網揭職場友誼關鍵考量點

高195cm！超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

Meta資遣上萬人「只剩這類員工」不被裁掉　年薪還上看3000萬

山東航母具完全作業能力？　國防部喊「只要他敢出來」：你放心好了

停車格一夜消失還變紅線！合法停車被拖吊開罰　都是這單位搞烏龍

快訊／陸擬連3天對台設禁航區　交通部：我抗議奏效「縮短剩27分鐘」

侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

獨／從沒說「養嬤換房」！長孫姊姊說話了

女大生為愛不回台　園區只保到潑水節

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

失聯靜宜女「新男友小U」　身分起底！

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

更多熱門

相關新聞

離婚前妻秒生子！他算受胎日開吉

離婚前妻秒生子！他算受胎日開吉

苗栗一人夫阿雄(化名)和妻子離婚半年後，突然收到戶政事務所通知，得知前妻生下女兒，阿雄回推受孕日，發現兩人當時根本沒有性行為，怒告前妻和小王求償96萬元。全案審理時，前妻和小王並不否認婚內姦情，但強調沒錢可賠，苗栗地院審結，判定兩人侵害配偶權，應賠償40萬元，全案還可上訴。

抓包夫啪啪小三5次　正宮怒討200萬

抓包夫啪啪小三5次　正宮怒討200萬

行人地獄國小版！黑車高速闖燈險撞飛男童

行人地獄國小版！黑車高速闖燈險撞飛男童

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

老公突逼離婚　她找真相徹底崩潰

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權新竹

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面