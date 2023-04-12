OL車震人夫嬌喊：咬到血流成河　正宮見鹹濕對話崩潰提告

▲新竹一名人夫車震女同事，女同事還嬌喊要把他咬到「血流成河」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人夫經常車震女同事，兩人不僅甜蜜互稱「皇上、奴婢」，還有「肉肉借咬」、「我只有小肉棒」等露骨對話，被正宮發現姦情後，怒告小三求償50萬元。新竹地院審理，判定小三侵害配偶權屬實，應賠償25萬元，全案還可上訴。

正宮表示，她於2020年8月發現丈夫和女同事小三偷情，小三親暱稱呼他「親愛的、皇上、鯊魚」，丈夫也甜蜜回稱「奴婢、汙泥、乖寶寶」，兩人陸續有許多親密露骨的對話。她質問丈夫此事後，丈夫坦承經常和小三在車內發生親密行為，甚至兩度載到摩鐵上床，讓正宮聽了大受打擊，前往身心科看診，並對小三提告求償50萬元。

全案審理時，小三表示和人夫交往後才知道他已婚，但誤信人夫，以為夫妻倆感情不睦即將離婚，且交往時人夫怕被老婆發現，因而由她支出大部分費用，而後她想結束這段不倫戀情，才請朋友告知正宮人夫有婚外情，是想請她約束人夫，並非要騷擾她。

法官檢視人夫和小三的訊息，小三說「肉肉借咬」，人夫回應「？我只有小肉棒」，小三也回「又欺負我，明明只能星期二咬」、「看來有人想要被咬到血流成河」，此外，小三也找人夫訴苦說「我從來沒有想過要從娘娘身邊搶走你」等語，判定小三在明知人夫已婚下，還侵害配偶權，應賠償25萬元，全案還可上訴。