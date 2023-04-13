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毒梟私養河馬「4隻→150隻」釀生態浩劫！　還衝上公路撞爛休旅車

▲▼哥倫比亞「古柯鹼之王」艾士可瓦（Pablo Escobar）私養的「古柯鹼河馬」（cocaine hippos）已釀成生態浩劫。（圖／達志影像／美聯社）

▲古柯鹼河馬（cocaine hippos）已釀成生態浩劫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞「古柯鹼之王」艾士可瓦在1980年代打造了一座私人動物園，將非洲的各種動物走私至哥倫比亞，但隨著他被美國特種部隊擊斃，這些動物也必須重新安置，而其中4隻河馬因難以捕捉而留在原地。沒想到之後瘋狂繁殖，原居地沿岸至少有150隻，而近來也發生河馬脫逃撞壞休旅車的事件，還有2人因此受傷送醫。

艾士可瓦（Pablo Escobar）在哥倫比亞被稱作古柯鹼之王，並於1980年代於私人宅邸打造一座動物園，直接從非洲走私河馬、長頸鹿和獅子等大型動物，但隨著他在1993年被美國特種部隊擊斃，這些動物也需要重新安置；其中4隻河馬則因為難以移動，所以先暫時安放在原處，沒想到卻引發一場生態災難。

▲▼哥倫比亞「古柯鹼之王」艾士可瓦（Pablo Escobar）私養的「古柯鹼河馬」（cocaine hippos）已釀成生態浩劫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼河馬已從4隻繁衍成150隻。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼哥倫比亞「古柯鹼之王」艾士可瓦（Pablo Escobar）私養的「古柯鹼河馬」（cocaine hippos）已釀成生態浩劫。（圖／達志影像／美聯社）

這1公3母的4隻河馬在炎熱的安迪奧奎亞（Antioquia）沼澤地四處亂竄繁衍，至今已多達150頭，讓環保機關束手無策，當地人更稱這些河馬為「古柯鹼河馬」（cocaine hippos），時常能看到牠們在河邊游泳，也不時傳出河馬攻擊事件。

《每日星報》指出，有隻住在艾士可瓦舊宅的河馬在11日晚間逃出，瘋狂在高速公路上亂竄，甚至把一台休旅車給撞倒，引擎蓋全毀，車上2人也受傷送醫。而為了居民與交通安全，這隻河馬後來被當局擊斃。

▲▼哥倫比亞「古柯鹼之王」艾士可瓦（Pablo Escobar）私養的「古柯鹼河馬」（cocaine hippos）已釀成生態浩劫。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地民眾遭河馬咬傷。（圖／達志影像／美聯社）

這些河馬在哥倫比亞沒有天敵，對當地生態和居民構成威脅，專家預測，再不設法解決，到了2040年河馬數量恐激增至1500隻。哥倫比亞當局上月底曾表示，未來數月計劃捕捉並把近半數河馬移出此地，其中10頭將送往墨西哥北部的Ostok保護區，60頭運往印度一處設施，整個作業預計花費350萬美元。

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