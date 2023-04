毒梟私養河馬「4隻→150隻」釀生態浩劫！　還衝上公路撞爛休旅車

▲古柯鹼河馬(cocaine hippos)已釀成生態浩劫。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

哥倫比亞「古柯鹼之王」艾士可瓦在1980年代打造了一座私人動物園,將非洲的各種動物走私至哥倫比亞,但隨著他被美國特種部隊擊斃,這些動物也必須重新安置,而其中4隻河馬因難以捕捉而留在原地。沒想到之後瘋狂繁殖,原居地沿岸至少有150隻,而近來也發生河馬脫逃撞壞休旅車的事件,還有2人因此受傷送醫。

"In 2021, the Colombian government began sterilizing the horny, horny hippos in a bid to keep their numbers down, but those that were not rendered infertile continued producing calves at an alarming rate."https://t.co/lO05yPJrj1