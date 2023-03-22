最強復仇！寡婦「勾引殺夫仇人」找證據　直接將他送進監獄

▲毒梟巴里歐斯被警方成功抓捕。（圖／翻攝自推特，下同）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞一名女子的丈夫遭毒梟殺害，她傷痛欲絕之際決心為丈夫報仇，花了數年的時間制定復仇計畫，成為毒梟身邊最信任、最親近的女人後，再將對方所有犯罪證據交給警方，讓毒梟當場被抓，成功復仇。

根據Oddity central報導，哥倫比亞警方日前逮捕了毒梟巴里歐斯（Rubén Darío Viloria Barrios），他每個月向中美洲與美國走私超過1.5噸的古柯鹼，但警方自2020年開始追蹤他以來，遲遲找不到關鍵證據，而這次能成功抓捕，全靠著一名女子的幫忙。

原來這名女子的丈夫被巴里歐斯下令殺害，為了替老公報仇，她花了數年的時間制定復仇計畫。由於巴里歐斯日常生活非常低調，檯面上是名虔誠的教徒，經營著合法事業，但私底下卻是名心狠手辣的毒梟，除了走私毒品和槍枝外，還殺害了不少人，但為了安全，他幾乎不親自參與犯罪行動。

這名女子在計畫數個月後，潛入私人派對試圖勾引巴里歐斯，結果成功讓對方墜入愛河，她也順利成為巴里歐斯最愛也最信任的女人。在數個月的時間裡，巴里歐斯向她透露了許多犯罪計畫和手段，讓女子掌握了許多關鍵證據，能在最後給他致命一擊。

後來女子向警方提供消息指，巴里歐斯將到蒙特里亞市（Monteria）與其他犯罪組織碰面，讓警察能事前埋伏，順利將巴里歐斯繩之以法。為了女子的安全著想，警方始終未透露她的姓名和長相，而巴里歐斯則將面臨至少20年以上的重刑。