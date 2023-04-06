火辣女優當眾在「哥倫比亞聖石」活春宮　4分鐘片瘋傳惹怒當地人

▲女子在哥倫比亞聖石當眾活春宮。（圖／翻攝自Instagram／kattyblake___）

記者李振慧／綜合報導

國外女子布萊克(Katty Blake)時常在成人平台OnlyFans脫衣拍片，近來她與伴侶札克(Zac)前往哥倫比亞旅行時，竟然在當地知名景點瓜塔佩巨岩(Guatapé)當眾活春宮，影片獲得11多萬人次點閱，誇張行為除了惹怒當地民眾，也讓當局決定採取行動。

身為成人女星的布萊克，近來在網路上發布她在哥倫比亞埃爾佩尼奧爾(El Peñol)所拍攝的最新作品，影片中可看到，她和伴侶札克走上瓜塔佩巨岩的樓梯後，札克突然脫下褲子，2人便當眾進行活春宮。

約4分鐘影片在網路上曝光後引發當地民眾怒火，因為事發地點不但是知名觀光景點，也是具有宗教性質的聖地，大批憤怒網友後來肉搜出布萊克身分，紛紛到她的IG上留言，不過布萊克卻在影片中為自己喊冤，覺得是大家反應太誇張。

事件也引發市長佩雷斯(Juan Sebastián Pérez)表示，這已經不是當地第一次發生類似事件，「這不僅影響到我們的名聲，也對該地區造成了嚴重影響」，為了防止類似再發生，未來將會針對該地區加強巡邏，並且處以罰款。