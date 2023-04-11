兒童公園18禁活春宮！男女「3P野戰」選在假日　民眾直接盯著看

記者張寧倢／編譯

哥倫比亞第二大城麥德林（Medellín）最近有民眾拍到，在一座兒童公園旁的樹林裡出現兩男一女行跡鬼祟，仔細一看竟是在大庭廣眾下「3P活春宮」，其中一名男子轉頭發現有人在看，仍不打算停止性愛。更離譜的是，當天是哥倫比亞的宗教聖節法定休假日，三人卻選在這天打野戰，被當地人痛批「毀盡三觀」。

▲哥倫比亞麥德林市（Medellín）兩男一女在兒童公園旁的樹林裡「野戰」被錄影。（圖／翻攝自推特，下同）

根據英國《每日星報》稱，這起事件發生在4月6日，正逢復活節前的星期四，是廣泛信仰基督教的許多國家的「濯足節」（Jueves Santo，又稱聖周四），拉美多國將這天訂為國定假日，但哥倫比亞卻有三名男女沒有忙著做濯足禮，反而跑到兒童經常使用的足球公園附近，進行「叢林野戰」。

網路上流傳的影片可見，兩名男子脫掉內褲，光著屁股背對鏡頭，而面對他們的是一名蹲在地上的女子，輪流與兩男進行口交等性行為，過程中裸著上身的男子還一度回頭，直視著拍攝影片的民眾，但三人絲毫不打算停止動作或離開現場。

當地人氣憤表示，光天化日之下，這三人在如此靠近兒童玩耍區的地方做出猥褻行為，還偏偏選在神聖節日，「這根本是缺乏對社會的尊重，我們正在逐漸偏離正軌」、「我們生活在一個社會價值觀崩毀的世界」、「令人難以置信，原本有許多遊客造訪、富含文藝價值，被視為哥倫比亞甚至世界上數一數二的旅遊地，這座美麗的城市已經淪落成這般。」

報導指出，目前尚不清楚警方是否打算介入調查，往後會不會因應民眾要求加強巡邏。但當地民眾仍然持續在抱怨，公休日巡邏員警人力不足，導致公園附近宛如成為「性愛天堂」，濯足節當天在現場的根本不止這三人，其他人也會在那裡公然發生性關係。報導稱，哥倫比亞法律規定，在公共場所進行性行為者將面臨最高61.8萬哥倫比亞比索（約新台幣4100元）的罰款。