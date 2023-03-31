糖的成癮效率「比古柯鹼高7倍」！醫曝恐怖內幕：是合法毒品

▲李思賢表示，糖是合法的毒品，成癮效率是古柯鹼的7倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人心情糟糕的時候，喜歡吃甜食來撫慰自己的心靈。不過，家醫科醫師李思賢透露，其實糖就是「合法的毒品」，且成癮效率是古柯鹼的7倍，甚至還會造成皮膚問題，而戒糖除了能夠幫忙控制體重，也可以讓身體變得更健康、生活變得更有品質，好處相當多。

李思賢在臉書粉專上表示，他常常重複一句口頭禪，就是「糖是合法的毒品」，成癮的效率是古柯鹼的7倍，因此若有戒不掉糖的情況，可能並非自身問題，因為用意志力來戒糖，是最沒有效率的方法，「因為每個人的意志力是有限的，我們可以靠一些其他的方法輔助。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼李思賢說，若有戒不掉糖的情況，可能不是自身問題。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



李思賢也對此給出了8招輔助方法，分別如下：

一、減少暴露：人在壓力大時，容易抓起隨手可得的零食，因此要將家裡、辦公室的零食收到櫃子，眼不見為淨，這樣一來能夠降低零食的誘惑，讓人不會隨時受到吸引。

二、從「精緻甜食」開始戒除：與飯、水果等食物相比，麵包、餅乾、義大利麵及洋芋片等精緻食物除了糖分以外，還有許多會導致身體發炎的添加物、油脂，對身體傷害較大，且發炎會大大提升對甜食的渴望，因此從這類精緻甜食開始戒除，是個好方向。

三、隨時保持「不脫水」及「充足電解質」：李思賢表示，許多時候會對糖可望，是因為身體缺水或缺電解質，因此經常補充富含電解質的水，也能降低對甜食的渴望。

四、增加替代零食的選擇：李思賢提及，戒糖期間可以選擇堅果、黑巧克力等食物來替代甜點，坊間的低糖生酮甜點，也是過渡期的好選擇，其中又以羅漢果糖、甜菊糖、阿洛酮糖、赤藻醣醇等代糖為佳。李思賢提醒，這不意味著能無節制吃這些甜點，但拿來做戒糖過渡期的幫手，確實相當有用。

▼李思賢教了8招幫助戒糖的方式。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



五、充足的睡眠：足夠的睡眠能大大降低隔天的食量，且睡眠是健康的基石，如果常常作息不規律，時而早起、時而晚睡，對戒糖來說是相當大的障礙。

六、運動：運動能夠增加腦內啡，大大降低飢餓感、對甜食的渴望，因此除了太累、吃太飽的時候，戒糖期間可以多做重訓、高強度間歇性運動。

七、多多利用「短鏈脂肪酸」和「水溶性纖維」：李思賢解釋，乙酸、丙酸、丁酸這類短鏈脂肪酸能對大腦傳遞飽足感訊號，能夠從酸菜、蘋果醋、康普茶、泡菜等發酵食品中攝取，而水溶性纖維同樣也能增加飽足感，例如菊苣、洋車前子粉、豆類、奇亞籽也能滿足這些需求。

八、減少社交活動：雖然這項建議有些人難以做到，但若減少社交活動，能夠大大減少接觸甜食的機會，也不需在意他人的眼光來選擇食物。

李思賢最後提醒，戒糖需要時間，不可能3天內完全不吃，但只要花3個月，就能看見非常明顯的進步，例如每天常看到的甜點攤位，只要變得不會想吃，就是很大的進步，「戒糖不只是為了體重（雖然大部分人都是），戒糖是為了自己的健康，能夠讓生活過得更有品質，不再被食物牽制。」