全民來舉報！臉書、Google詐騙廣告氾濫　邱顯智籲成立線上檢舉平台

▲立委邱顯智舉行「全民下架詐騙廣告，建立網路檢舉平台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委邱顯智11日召開記者會表示，網路詐騙廣告猖獗，充斥於Facebook、Google各大數位平台、社群媒體，警政署為打擊詐騙疲於奔命，台灣人不該再忍了，主管機關立即成立線上詐騙廣告檢舉平台！讓全民可以直接檢舉相關線上詐騙廣告，用最快速度從源頭防堵，下架詐騙廣告。

邱顯智表示，網路詐騙廣告猖獗，充斥於Facebook、Google各大數位平台、社群媒體，打擊線上廣告詐騙不能僅靠警政署在事後追查疲於奔命，或讓基層員警拼命檢舉，更要讓全民加入檢舉，呼籲政府立即建立線上詐騙廣告檢舉平台，讓全民可以直接檢舉相關線上詐騙廣告，用最快速度從源頭防堵，下架詐騙廣告。

邱顯智指出，上個月針對投資詐騙廣告，金管會會同數位部、NCC等7大公部門單位與Google、Meta商議後決議，由政府與兩大平台建立通報窗口，政府通報後，在短時間內下架。過了一個月成效如何？報告遲遲生不出來，昨日質詢，金管會才吐實下架機制根本還沒開始。

邱顯智直言，打詐不能只靠警政署，站在打詐第一線的基層員警已為了處理各種類型的詐騙受害案件疲於奔命，這個月又增加了新業務，刑事局為了測試Google公司的檢舉量能，於清明連假期間，讓各外勤大隊通報檢舉350件數，這不但浪費警政資源，更無法有效遏制詐騙。

邱顯智表示，而目前由內政部警政署主掌的165全民防騙網 ，有報案與檢舉管道，但該系統主要是處置已經發生詐騙受害案件的報案及檢舉，不該再負擔事前預防，亦難以處理下架大量、且不斷更新的線上詐騙廣告頁面。

對於檢舉制度，邱顯智指出，在完全沒有物質獎勵的情況下，台灣一年能開出600萬張民眾舉發的交通罰單，沒道理我們一年沒辦法下架600萬個冒名粉專廣告，如果加上適當的獎勵回饋機制，一定能迅速有效下架線上詐騙廣告。

邱顯智表示，比起讓基層員警在第一線事後受理被害案件、或於網路上海巡疑似詐騙廣告向平台檢舉，最有效率的方法，應該是引入全民參與，建立跨部會的線上詐騙廣告檢舉平台，由管理網路平台的數位發展部主責，積極處理線上詐騙源頭廣告，專責擔任民眾檢舉與網路平台間的通報窗口，讓全民直接檢舉詐騙廣告，於時效內有效與業者溝通處理下架作業。

邱顯智舉例，英國就設有讓民眾回報線上詐騙廣告的平台，只要民眾看到疑似線上詐騙廣告時，就可以使用平台，輸入該廣告的網址、時間、連結、截圖等相關資訊，進行通報，全民都共同檢舉詐騙，迅速下架線上詐騙廣告。

邱顯智呼籲，警語標註檢舉平台網站，例如疫情期間，臉書相關疫情文章會附註的相關資訊，確保正確疫情資訊並提供協助，政府也可以和平台方溝通合作，運用演算法，在廣告下方標註警語及檢舉平台網站，可以同時推廣反詐騙宣導及有效下架，透過便民的檢舉機制，快速蒐集線上疑似詐騙廣告，有效下架，並每月公布下架數量，遏止詐騙對全民的傷害。

