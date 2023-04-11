獨／家屬還原「內湖槍響」始末！他問外送員這句　慘遭連開15槍

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市內湖區康寧路三段75巷內昨(10日)晚間10時29分許傳出槍響，一名王姓男子突遭外送員連開15槍掃射，腿部中彈送往內湖三總救治。傷者王男家屬指出，當時王男在路旁先是被該名外送員問路，隨後外送員又騎著機車繞回來，他只是隨口問了句「你送完啦？」不料就遭掏槍掃射；家屬強調，雙方無冤無仇、根本不認識。

▲一名外送員朝著王男連開15槍，監視器錄下逃逸畫面。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查，王男家就住在康寧路附近，昨深夜突遭一名騎士持槍掃射，連續開了15槍，王男腿部中彈後驚恐負傷逃離現場，深夜槍聲巨大聲響也驚擾附近居民，民眾趕緊打電話報警。台北市消防局、內湖分局出動多名警員、救護車到場處理，所幸王男腿部中槍後生命跡象穩定，救護人員緊急將他送往內湖三軍總醫院治療。

警方事後在現場發現數枚彈殼，後續調閱監視器畫面，已鎖定逃逸槍手身分，目前正根據車號追人，全案正進一步擴大追查中。

針對這起槍案，有附近住戶指稱，案發前曾聽聞爭吵聲，懷疑是口角糾紛。但對於這一說法，王男家屬出面駁斥，並還原昨夜事件始末，表示王男當時在路旁，遇到一名外送員問路，他簡短回應「不知道」，隨後該名外送員就騎走，沒多久後又繞了回來，但已不見便當餐點，王男關心隨口問了一句「你送完啦？」豈料該名外送員就突然掏槍朝他掃射。家屬強調，王男與開槍的外送員根本就不認識，無冤無仇、也沒有起口角，不解對方為何會朝他開槍。