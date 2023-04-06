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台科大併私校！華夏最快5月底宣布停招　校方曝最新進度

▲▼華夏科技大學。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲華夏科大證實，和台科大整併案順利進行中，四月底送出整併計畫書，最快五月底宣布停招。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者許敏溶／台北報導

台科大與華夏科大兩校進行整併，外界相當關注進度，華夏科大今（6日）證實，已經完成教職員工生公聽會，並獲得教職員工生同意，預計下周和台科大同一時間召開校務會議，通過後就會送董事會，「目前一切順利」，預計四月底前將整併計畫書報到教育部，最快五月底就會宣布停招，華夏的校地、建築與學校整體教學與辦公設備將捐贈給台科大，未來華夏科大將改稱為台科大華夏校區。

華夏科大去年傳出將由台科大「接收」合併，消息曝光後引發華夏師生激烈反彈，各界以為兩校合併「見光死」，但《ETtoday新聞雲》在三月獨家報導，兩校已重啟整併，並成立整併推動小組，預計4月底將整併計畫書報教育部。

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而根據整併計畫書規劃，學生將以「原校就學、原校畢業」為安置原則，華夏教職員則由台科大全部聘用為專案教師為原則，預計4月底將整併計畫書報教育部，華夏科大申請在今年停招，在現有學生都畢業後停辦。

外界相當兩校整併進度，華夏科大主秘鍾國強今（6日）證實，目前都依照整併計畫書時程在走，華夏科大校內已經針對教職員生進行說明會，都獲得教職員生同意，因為原先高達95%教師贊成整併，預計下周兩校同一時間舉行校務會議，一旦兩校的校務會議都通過，華夏科大會送董事會同意，之後就是在四月底前，將整併計畫書送到教育部。

華夏科大舉行校內說明會時，也有師生提出相關疑慮，鍾國強表示，針對學生的兩場說明會中，部分學生擔心若某些科目被當，屆時學校已經停辦，將無法順利畢業或延畢，校方則強調，過渡期間一切如常，會讓學生「原校原地畢業」，學校會透過抵免課程或開課讓學生修課，不會讓學生延畢。

至於教職員部分，鍾國強指出，目前華夏科大教職員會轉任台科大，但因為私校教職員參加私校公保，未來轉換到台科大之後，變成專案教師後，將是勞保身份，身份轉換時會有一些權益損失，董事會要求詳細算出教職員損失的部分，這些細節有多工作要進行。

不過，鍾國強坦言，「目前一切都順利」，依照進度，四月底底前將整併計畫書報到教育部，因為下學年起停招，牽涉到招生問題，所以一旦整併計畫書通過，華夏最快在五月底就要公布停招事宜，以免影響考生權益。
 

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