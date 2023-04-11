獨／創校56年！北市文德女中確定停招　教育局近日公告

▲北市私立文德女中確定從112學年度停招。（圖／翻攝自Facebook／文德女中粉絲團）

記者楊惠琪／台北報導

創校56年的台北市私立文德女中，受少子化衝擊，因招生人數無法維持學校運作，去年12月向台北市教育局提交停招計畫書，日前經審查委員會開會通過，確定從112學年度起停招，北市教育局近日將核定並公告，而這也是北市近五年來，第5所宣布退場的學校。

位於台北市內湖區的文德女中，是天主教會學校，也是北市知名老牌私校，近年來受少子化衝擊，招生不如預期，去年4月為求轉型，推出「國際雙聯學位班」，與國際名校合作，但仍無力回天，去年9月還去函教育局表示112學年度將招生1班，10月心測中心也核定名額，不料12月召開臨時董事會後決定停招。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，校方去年底才提報停招計畫書，當時距離112學年度只剩半年，停招決定時間的確比較倉促，但理解學校經營困境，後經學校提交課發會記錄、校務會議、教職員工名冊，以及確保目前高一、高二學生未來在校學習、升學權益不會受到影響，經審查委員會到校訪視與審查後，核准停招，預計本月底前就會核定並正式公告。

陳素慧說，因112年高中職免試入學簡章已印製完成，來不及修正文德女中的停招資訊，未來在學生選填志願時，會在免試入學志願選填系統上做排除設定，以免學生誤填，也提醒學生和家長留意停招資訊。

文德女中校長陳清煌表示，停招是不得已的決定，目前全校學生有65人、正式教職員9人，今年高三畢業後剩下38名學生，現在首要工作就是確保在校生可以持續就學、順利畢業與升學，學校會透過增聘代課代理教師方式，提供完整教學，不會犧牲學生受教權益，未來停招後，將轉型辦理其他社會福利機構。