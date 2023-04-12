法艦沿「中線以西」穿台海　他示警不尋常：馬克宏在國內壓力很大

▲法國總統馬克宏訪中。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

法國花月級護衛艦牧月號9日晚間，從南往北進入台灣海峽，竟罕見的在海峽中線以西貼近中國沿海航行，被解讀是法中之間的關係更為緊密。民進黨立委賴瑞隆12日表示，這次法國軍艦確實比較不尋常，希望是短期現象。立委鄭運鵬則指出，馬克宏近期因年改議題支持度掉非常多，他也在尋求政治上平衡，但相信法國民意跟馬克宏所說落差很大。

馬克宏日前訪中回程接受Politico Europe等歐洲媒體專訪時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，一番言論發表後引起歐美政壇譁然，多數歐洲國家都發生批評，連法國議員都不能認同該論點。

民進黨立委賴瑞隆表示，民主陣營經過水域都會在海峽東側、靠近台灣，這次法國軍艦確實比較不尋常，各界解讀是不是馬克宏到北京跟習近平互動，特別是雙方買的軍機、商業上的往來，希望這是個案、短期現象。

賴瑞隆指出，民主陣營怎麼給威權中共更大壓力，不要動輒以武力威脅台灣，這是民主陣營高度共識，法國有非常好的歷史跟自由民主理想，希望他們持續站在自由民主陣營給威權更多壓力，不要因為短期利益影響大家對法國評價，也可以看到法國內部跟世界各國對馬克宏有很多意見，民主陣營應該團結合作、給習近平更大壓力。

對於是否影響台灣國防，賴瑞隆表示，台灣要隨時做好萬全準備才能和平，國防要持續進行，有能力保衛自己才能尋求和平，台灣不可能主動侵略，但也要能保護自己，別人才不敢輕啟戰端，這是尋求和平最好的方法。

鄭運鵬表示，國際上友邦這幾年經過台灣海峽，維護台灣安全、區域穩定已經不是新聞，有些國家會在外交跟兩岸關係做兩手策略，這必須尊重，有些事情能講不能做、有些能做不能講。

鄭運鵬指出，馬克宏訪中勢必有些默契，國際上認爲馬克宏比較綏靖主義、對台灣不尊重的發言，某種程度也是他認為還可以妥協的言論，但不代表法國跟歐洲，全世界都這樣看。

鄭運鵬直言，馬克宏在國內壓力很大，他因為年改議題的關係支持度掉非常多，他也在尋求政治上平衡的議題，但對台灣來說當然不能接受，法國議員也表達不能接受，相信法國民意跟馬克宏所說落差很大。

鄭運鵬指出，尊重他的發言，法國是偉大國家，也經歷過歷史洗禮，他們會知道民主跟盟邦的可貴，馬克宏那段話並不會變成法國主流。