「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼：大家可能很難想像

▲馬克宏所謂「台海衝突歐洲不該選邊站」言論引發爭議 。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前出訪中國和中國國家主席習近平會晤後對外表示，歐洲不應該成為「附庸」，必須避免被捲入美國和中國在台灣之間的任何衝突，此言一出引發各界輿論譁然。對此，台灣駐法代表吳志中今（12）日直言，「現在全法國都在討論台灣」。

馬克宏在完成對中國的三天國事訪問後，他返程專機上接受媒體專訪。馬克宏強調，台灣不是歐洲的戰爭，歐洲應該避免因台灣而捲入和中國的衝突之中。他更談到，「歐洲人都無法解決烏克蘭危機了，我們怎麼能令人信服地說：『如果有事發生，我們會出面』？」

當談論到台海情勢，馬克宏強調歐洲必須降低對美國的依賴，應該和美國保持距離，不再跟隨美國、做美國附庸，歐洲應避免被捲入美中因台灣而起的衝突中，他強調歐洲的「戰略自主」，要成為「第三大強權」。

馬克宏言論引起軒然大波，立即受到全世界範圍的抨擊。美國眾議院中國問題特別委員會主席麥克·蓋拉格 (Mike Gallagher) ，受訪時批評馬克宏的發言，「令人尷尬，非常可恥！而且在地緣政治上可以說是極為幼稚」。

「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）更聯合聲明強調「馬克宏不代表歐洲，且台灣人民聲音須被尊重」；法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）則強調，「若台灣真的出現衝突，那也會是我們的事」。

馬克宏的發言，也讓立法院長游錫堃在臉書發文批評，「自由、平等、博愛」是退流行了嗎？還是民主先進國家可以不管其他國家人民的死活？批評馬克宏領導國際的民主大國，所作作為，卻讓他感到疑惑。

台灣駐法代表吳志中今（12）日在個人臉書發文表示，「大家可能很難想像！全法國都在討論臺灣！」他透露，現在法國所有輿論一面倒都在支持台灣，「這是一個很強大的力量，我真的說，台灣從來沒有獲得如此強大的曝光度與支持」。