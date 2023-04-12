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馬克宏訪中後發言內容時機都被批　盟友：災難一場

▲▼法國總統馬克宏訪中。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏訪問中國，關於台海危機的發言卻引發爭議。（圖／路透，下同。）

文／中央社巴黎11日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前有關「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」的言論引發怒火、分歧以及混淆，法國官員今天忙著善後滅火，讓傷害減到最低。

路透社報導，馬克宏是在訪中行時接受媒體訪問做出上述表示，原本意在展現歐洲在中國政策上團結一致。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也參與了部分行程，但卻凸顯了歐洲聯盟內部的歧異。

馬克宏在9日出刊的法國「迴聲報」（Les Echos）以及政治新聞網站Politico訪問中說，歐洲應該減少對美國人的依賴，成為與華府和北京平起平坐的「第三強權」，同時警告不要因「美國的節奏和中國的過度反應」而捲入台海危機。

路透社報導，儘管馬克宏所說許多都是老調重彈，但由於他才剛高調結束中國行，加上北京當局在台灣周圍發動軍事演習，這些評論曝光時間點和直率程度，惹得東歐各國十分反感。

東歐許多政府視與美的雙邊關係是不可變的，尤其是華府在協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵上扮演著舉足輕重角色。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

►嗆馬克宏　波蘭：擔保歐洲安全　美國比法國強

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）告訴路透社說：「重返地緣政治意味著我們必須更清楚去看誰是敵誰是友。歐美之間強健的跨大西洋關係是我們安全的基礎。」

他透過發言人表示，「歐洲必須在自己維安砸下更多的投資，但我看不出這如何成為與美國合作的障礙或限制」。

一位不願具名、來自中歐及東歐的高階外交官員表示，「馬克宏總統並不代表歐洲或歐盟發言。在歐洲發生戰爭、最需要跨大西洋團結一致的這個時間點，他卻不經意地協助了北京當局瓦解這份團結」。

擔任波蘭總統杜達（Andrzej Duda）外交政策顧問的普希達克茲（Marcin Przydacz）清楚闡明，華沙當局並不支持改採與華府漸行漸遠的作法。他告訴波蘭Zet廣播電台（Radio Zet）：「我們認為歐洲需要更多的美國。」他更直接了當的說：「今天美國比法國更能擔保歐洲的安全。」

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）這次訪中為期3天，習近平回以大禮。（圖／路透）

►法國官員忙緩頰 馬克宏盟友也直指是災難

這些批評促使法國官員以及外交人員出面強調，馬克宏並非建議歐洲在地緣政治上與華府和北京保持等距離，而僅僅是表達歐洲利益有時與美國有所出入。

華府一開始的反應十分謹慎。在沒有直接回應馬克宏評論情況下，美國國務院發言人和白宮讚揚美法關係，並盛讚巴黎當局在印度太平洋地區和在烏克蘭的角色。然而，廣泛來說，仍感受得到不安氣氛。

美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）在一支影片中，把情況拿出來與烏克蘭衝突比較，他說，如果歐洲「不針對台灣問題在美國和中國之間選邊站，那我們也不應該（在烏克蘭問題）選邊站」。

就連法國總統在國內最親近的盟友當中，有些也都承認馬克宏失言。一位婉拒具名的馬克宏盟友說：「總統的溝通有問題，簡直是一場災難。」這位盟友表示，儘管馬克宏所言的要點無誤，但問題出在發言的時間點和地點。

一位法國高階外交官員說：「目前的概念是消除美國疑慮，告訴美方並無什麼新鮮事，且我們在台灣的立場與過去相同。」

這位外交官員說：「我認為，到頭來，難題不會出在美國人身上。依我之見，歐洲人問題更加複雜，尤其是波羅的海國家、北歐國家和東歐國家。」

隸屬德國總理蕭茲（Olaf Scholz）社會民主黨的國會議員，同時也是外交政策專家的施密德（Nils Schmid）說：「馬克宏此行的問題出在他蓄意動用歐洲牌，還拉著范德賴恩跟他一起，卻允許把她放在次要位置，原本在歐洲對中政策統一陣線的期望，就這麼毀了。」

他補充說，「中國在打分化歐洲的算盤，我們不能讓它得逞。」 

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關鍵字：

馬克宏台海兩岸美中台歐盟習近平

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