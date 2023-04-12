曾是三大社之一！成功高中「1社團倒了」他驚呆：幾年前還超夯

▲原PO表示，手語社曾是他高中時的三大社之一。（圖／翻攝自FB／成功手語40屆）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在是時代的眼淚沒落了嗎？那現在高中生都去什麼社團玩了？有卦嗎？」有鄉民表示，他聽說了一件驚呆的事，「聽說成功手語繼建中手語之後跟著倒了」，會如此訝異是因為他讀高中時，手語社跟康輔、熱舞社並稱三大社，沒想到會有倒社的一天。看到貼文後，就有人也覺得意外，引發一陣熱議。

有鄉民在PTT的Gossiping板問卦，「成功手語倒了 現在高中流行什麼社團啊？」文中表示，繼建國中學手語社倒了之後，他聽說成功高中手語社也倒了，忍不住感到訝異，「以前我高中，手語社可是左邊右邊各坐一個妹子，一邊唱歌一邊手部運動，帥氣有型。」

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原PO還說，在他印象中，手語社甚至與康輔、熱舞稱霸三大大社，卻不想竟有沒落的一日。貼文一出，就有人也詫異留言，「以前唸書時代各校手語等同熱舞2.0欸，這樣也會倒？」「成慈好像也倒了？」「建中成功手語都倒了喔？幾年前還是超級夯的社團耶！」

還有網友不捨直嘆，「現在康輔也衰微了，小孩都在滑手機」、「我高中母校是康輔倒了」、「附中康輔也變小社了==」。其他人則紛紛議論，「手語當初在紅什麼本來就不懂==」、「手語能幹嘛？」「大學審查會看課外活動紀錄，搞得學生都跑去加學術性社團刷履歷。」