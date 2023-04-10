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一夜4震！三峽規模3.4抖一下　網驚喊詭異：活這麼久沒看過

記者黃翊婷／綜合報導

今日（10日）凌晨1時至3時一共發生4起有感地震，其中1起最大規模4.8、最大震度2級，幾乎半個台灣都有感。有網友發現，3時11分發生的地震震央位於新北市三峽區，但查詢過往資料，三峽很少是震央，忍不住直呼恐怖，「現在震央都在好詭異的地方」、「這個震央怪怪的」。

（圖／氣象局）

▲台灣一夜連4震。（圖／氣象局，下同。）

根據中央氣象局的地震報告，10日凌晨1時35分發生規模3.9地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，深度19公里，花蓮縣、南投縣最大震度2級，台中市、宜蘭縣1級。

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（圖／氣象局）

2時26分發生規模3.5地震，震央位於台東縣池上鄉，深度7.1公里，台東縣最大震度2級、花蓮縣1級。

（圖／氣象局）

2時45分發生規模4.8地震，震央位於台灣東部海域，深度30.8公里，台東縣最大震度2級，宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣1級。

（圖／氣象局）

3時11分發生規模3.4地震，震央位於新北市三峽區，深度7.9公里，新北市、桃園市最大震度2級，新竹縣1級。

三峽地震網友討論。（圖／翻攝自PTT）

▲網友熱議三峽地震。（圖／翻攝自PTT）

有網友凌晨在PTT八卦板發文討論這4起地震，不少人認為第4起地震很奇怪，「太奇怪了吧，我活這麼久沒看過三峽有斷層」、「查三峽地震只查到2012年有1次，報導還說22年首見」、「這個抖動就很怪啊，不像一般的地震」、「三峽很少是震央耶」、「現在震央都在好詭異的地方」、「這個震央怪怪的」。

還有網友分析，有人懷疑三峽這起地震與山腳斷層有關，但山腳斷層結束在樹林、新莊交界附近，這次的震央卻是在三峽下面，應該跟山腳斷層沒有關係，「不過，37分鐘前台東池上也來了個地震，有一種斜對角對稱的感覺，有卦嗎？」

關於發生在三峽地區的地震，最近1次登上新聞版面是在2012年7月，當時震央距離山腳斷層超過10公里，氣象局推測應該是與潛藏在地殼底下的盲斷層活動有關。如今時隔11年，三峽地區再次發生地震，又引起各界關注，詳細的狀況仍有待氣象局進一步說明。

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