飛峇厘島排隊入境！「他舉手做1事」被帶進小黑屋1hr　慘賠6千元

▲印尼機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

各國陸續開放觀光，許多民眾都計畫出國旅遊，一名網友日前到峇厘島度假，在入境時隨手拍了一張照片，傳給當地司機說會等一段時間，結果下秒海關人員就上前關心，並帶他進「小黑屋」，因為在印尼海關不能拍照，所以要將他遣返回國，最後他花了300萬印尼盾（約新台幣6117元）才順利脫逃。

原PO在PTT發文，「千萬不要在峇厘島的海關拍照，不要給印尼海關有機會勒索大家」，排隊入境的人潮很多，拍了一張照片告知司機會等很久，10分鐘過後，一名海關人員走到他旁邊，拿走護照後帶他進去「海關的小黑屋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進去小黑屋後，原PO看到有個緬甸遊客很害怕一直說「Sorry」，而海關人員則說「Sorry no use」。進到房間後，海關人員開始審問他來峇厘島幹嘛、來幾天、跟誰來、第幾次來、工作職業等等問題，因為在印尼海關不能拍照，所以要遣返他回台灣，他傻眼直呼「第一次聽到拍照會被遣返的」。





▲度假天堂峇里島著名的阿貢火山。（圖／達志影像／美聯社）

接著，他坐在沙發區等待，陸陸續續看到許多遊客被抓進來，等了1小時，突然發現不對勁，「好像故意拖我的時間，根本沒在弄遣返的事情，勢必是要給錢了，不給錢應該是出不去這邊」。海關人員表示，政府罰款是4000美金，但看在他是初犯，所以只要400美金就好，原PO開始裝窮殺價，最後殺到300美金。

原PO表示，「我沒有現金，他叫我去ATM領錢，領450萬印尼盾（300美金等值），小黑屋外面有個ATM？到底是三小」，因為限額領不了，最後領了400萬印尼盾（約新台幣6117元），離開前，海關人員要他不准把這件事告訴其他人，「因為他幫我的罰款從4000美金搞到這麼便宜，跟別人說會害到他也會害到我」。

最後，原PO提醒，「在海關千萬不要拍照。假如落後國家的海關找其他理由弄你，問你認不認識當地人的時候，請說是。如果發現真的要付錢才能走，請不要像我一樣在沙發等一個多小時。趕快付一付走人，就當作花錢消災，當成買快速通關票」。

事實上，世界各國的機場管制區內都不可拍照，「管制區」包含下機入境從檢疫、移民關排隊、移民關櫃檯、行李轉盤（拿行李的地方）、海關檢查行李櫃檯、入境稅關。回國時的出境安檢、出境移民關，出境稅關，全都是屬於不可以拍照的地方。