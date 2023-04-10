　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛峇厘島排隊入境！「他舉手做1事」被帶進小黑屋1hr　慘賠6千元

▲印尼機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

各國陸續開放觀光，許多民眾都計畫出國旅遊，一名網友日前到峇厘島度假，在入境時隨手拍了一張照片，傳給當地司機說會等一段時間，結果下秒海關人員就上前關心，並帶他進「小黑屋」，因為在印尼海關不能拍照，所以要將他遣返回國，最後他花了300萬印尼盾（約新台幣6117元）才順利脫逃。

原PO在PTT發文，「千萬不要在峇厘島的海關拍照，不要給印尼海關有機會勒索大家」，排隊入境的人潮很多，拍了一張照片告知司機會等很久，10分鐘過後，一名海關人員走到他旁邊，拿走護照後帶他進去「海關的小黑屋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進去小黑屋後，原PO看到有個緬甸遊客很害怕一直說「Sorry」，而海關人員則說「Sorry no use」。進到房間後，海關人員開始審問他來峇厘島幹嘛、來幾天、跟誰來、第幾次來、工作職業等等問題，因為在印尼海關不能拍照，所以要遣返他回台灣，他傻眼直呼「第一次聽到拍照會被遣返的」。

▲度假天堂峇里島即將重新對國際旅客開放。圖為著名的阿貢火山。（圖／達志影像／美聯社）

▲度假天堂峇里島著名的阿貢火山。（圖／達志影像／美聯社）

接著，他坐在沙發區等待，陸陸續續看到許多遊客被抓進來，等了1小時，突然發現不對勁，「好像故意拖我的時間，根本沒在弄遣返的事情，勢必是要給錢了，不給錢應該是出不去這邊」。海關人員表示，政府罰款是4000美金，但看在他是初犯，所以只要400美金就好，原PO開始裝窮殺價，最後殺到300美金。

原PO表示，「我沒有現金，他叫我去ATM領錢，領450萬印尼盾（300美金等值），小黑屋外面有個ATM？到底是三小」，因為限額領不了，最後領了400萬印尼盾（約新台幣6117元），離開前，海關人員要他不准把這件事告訴其他人，「因為他幫我的罰款從4000美金搞到這麼便宜，跟別人說會害到他也會害到我」。

最後，原PO提醒，「在海關千萬不要拍照。假如落後國家的海關找其他理由弄你，問你認不認識當地人的時候，請說是。如果發現真的要付錢才能走，請不要像我一樣在沙發等一個多小時。趕快付一付走人，就當作花錢消災，當成買快速通關票」。

事實上，世界各國的機場管制區內都不可拍照，「管制區」包含下機入境從檢疫、移民關排隊、移民關櫃檯、行李轉盤（拿行李的地方）、海關檢查行李櫃檯、入境稅關。回國時的出境安檢、出境移民關，出境稅關，全都是屬於不可以拍照的地方。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
林靖恩早就求嫁李坤城！他答應律師1要求…嚇了林父一跳
獨／李坤城年輕照曝！　抱兒輕輕哄睡
「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑迎娶　一字排開超震撼
星巴克今11點起　快閃買一送一！現場賺特大杯
獨／李坤城癌逝「林靖恩都在旁」　兒子說話了
獨／李坤城「不辦告別式」原因曝光　親吐最後遺願

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影片曝

「下半月財運大旺」TOP4生肖！命理師：賺錢的好時機

12星座周運出爐！巨蟹整體運勢最好、射手天蠍愛情運旺盛

23:57「衝ATM卡位」領6千！他見眼前一幕爆尷尬：原來小丑是我

「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑組迎娶車隊　一字排開超震撼

捐血樣本「做新冠抗體監視」爆個資爭議！指揮中心回應

ATM領6千今開跑！實際操作1分鐘內完成　他曝老人家「這裡」卡關

一個人吃飯「遇1狀況」超尷尬！她曝類似經驗：默默收光了

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

國1湖口段砂石車追撞　小客車慘被壓扁成廢鐵

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

李多慧穿「樂天制服+緊身牛仔褲」熱舞　竟撞臉高虹安！30秒影片曝

「下半月財運大旺」TOP4生肖！命理師：賺錢的好時機

12星座周運出爐！巨蟹整體運勢最好、射手天蠍愛情運旺盛

23:57「衝ATM卡位」領6千！他見眼前一幕爆尷尬：原來小丑是我

「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑組迎娶車隊　一字排開超震撼

捐血樣本「做新冠抗體監視」爆個資爭議！指揮中心回應

ATM領6千今開跑！實際操作1分鐘內完成　他曝老人家「這裡」卡關

一個人吃飯「遇1狀況」超尷尬！她曝類似經驗：默默收光了

112學年各大學「陸生清零」　潘文忠：陸方禁止將持續溝通

曾直播爆哭…陳零九分手2月突脫口「每天離死亡更近」！　首揭內心糾結

花蓮男遭攔查「侵占租賃車」　搜出改造手槍+安毒！

台灣Opel「新休旅GrandLand」確定4／18上市　預料搭1.2渦輪動力

「港灣1號院」坐落愛河灣　山河海景俯拾即是

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

免費騎Gogoro！住飯店「每人只要1190元」　再送早餐吃到爽

與費鴻泰關係「沒蓋捷運難度高」　徐巧芯：站在深處仍能看見光亮

獨／給成年後的《心肝寶貝》！李坤城兒ChatGPT歌詞曝...愛永不褪色

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

【廣編】B.zero1全新經典　以「鑲嵌波型鑽石」重新詮釋永恆經典

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

生活熱門新聞

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

最美女警「脫下警服了」！新身分曝光

爺孫戀李坤城大腸癌病逝　醫曝7徵兆

學測作文寫「父親外遇」被選為佳作範本　網友熱議：題材好猛

2波變天轉雨　「最新成颱機率」路徑大迴轉

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

花蓮連4聲巨響「感覺距離超近」　在地人嚇壞：以為氣爆

快訊／新北三峽發生規模3.4地震

飛日本來回200元！虎航特賣10點開跑

男生狂換姿勢更持久？　最美博士解答了

9年前麥當勞菜單曝！老客淚：回不去了

更多熱門

相關新聞

一夜連4震三峽規模3.4　網驚喊詭異

一夜連4震三峽規模3.4　網驚喊詭異

今日（10日）凌晨1時至3時一共發生4起有感地震，其中1起最大規模4.8、最大震度2級，幾乎半個台灣都有感。有網友發現，3時11分發生的地震震央位於新北市三峽區，但查詢過往資料，三峽很少是震央，忍不住直呼恐怖，「現在震央都在好詭異的地方」、「這個震央怪怪的」。

他問高鐵設屏東站要幹嘛　網求增設2地

他問高鐵設屏東站要幹嘛　網求增設2地

40歲誰拿不出1000萬？鄉民一面倒噓爆

40歲誰拿不出1000萬？鄉民一面倒噓爆

附近就倒3間了「文具店快消失？」網曝3原因

附近就倒3間了「文具店快消失？」網曝3原因

閃不過高公設　他哀嘆：只能買透天？

閃不過高公設　他哀嘆：只能買透天？

關鍵字：

峇厘島海關拍照勒索PTT

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

眼球中央電視台宣布停更！視網膜證實2原因收台

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

40歲誰拿不出1000萬？鄉民一面倒噓爆

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面