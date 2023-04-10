他不解「高鐵設屏東站要幹嘛」　鄉民敲碗求增設2地點

記者黃翊婷／綜合報導

高鐵南延議題各界仍有許多不同的看法，有網友好奇提問，不明白為何要增設屏東站，意外引發其他網友熱議，有人認為高鐵設站太多就變得和台鐵一樣，反而失去意義；另一派人則覺得屏東也是一個大縣，能直通當然很好，可以省下轉乘的時間；還有不少人點名應該增設花蓮、台東站，促進觀光發展。

▲高鐵南延議題，各界仍有許多不同的聲音。（資料照／記者李毓康攝）

有網友在PTT八卦板以「高鐵增設屏東站到底要幹嘛」為題發文提問，表明不懂高鐵南延到屏東有何效益，民眾有需求的話，可以坐到左營站再轉台鐵就好。

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沒想到文章公開之後引發網友兩派意見熱議，一派人和原PO一樣不解，並留言表示，「炒土地發大財」、「這樣才能去墾丁啊」、「因為你不是屏東人」、「蓋到高雄直接延還比較順」、「我是屏東人，我也不知道」、「高鐵設一堆沒人的站就失去意義了，變成跟台鐵一樣幹嘛」。

另一派人則認為，屏東也是大縣，高鐵能直通當然很好，也可以省下轉乘的時間，「可以繼續南延啊，問這個問題跟問日本新幹線幹嘛蓋到鹿兒島，現在還要蓋札幌一樣」、「好歹也是縣市，能直通就直通啊」。

此外，還有不少網友點名希望高鐵增設花蓮或是台東站，「建議延伸至台東」、「為啥不順便花東」、「台東也要高鐵站」、「延去台東、花蓮啊，看不起東部是不是」；就連宜蘭也有不少支持者，「延伸宜蘭也是很有必要」。

▲網友希望高鐵能延伸到花東。（圖／台東縣政府提供）

關於高鐵南延屏東一事，屏東縣長周春米曾在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時提到，因為屏東太大了，相較於整個國土地理位置比較南方，所以需要更多的交通建設，其中高鐵是最重要的項目，大家常說台灣是一日生活圈，但是從西部要連結到東部，屏東就是一個斷鏈，補起來才可以串起整個國土、整個全島。

周春米也坦言，有關高鐵南延屏東有很多議論，很多專家、學者到現在還是有些異音，他們認為經濟效益不大、沒有達到標準，「我覺得非常不公平，台灣就是一個島，西部就是一日生活圈」，屏東縣的人口數也許比不上直轄市，但是畢竟還是有80萬人口，每年更有1000萬的觀光人口，台灣的建設講求長久，不能只用現在的時節來判斷，「我今天爭取一個建設來，是要真的對地方有助益」，因為大家都要對歷史負責任。