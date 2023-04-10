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他不解「高鐵設屏東站要幹嘛」　鄉民敲碗求增設2地點

記者黃翊婷／綜合報導

高鐵南延議題各界仍有許多不同的看法，有網友好奇提問，不明白為何要增設屏東站，意外引發其他網友熱議，有人認為高鐵設站太多就變得和台鐵一樣，反而失去意義；另一派人則覺得屏東也是一個大縣，能直通當然很好，可以省下轉乘的時間；還有不少人點名應該增設花蓮、台東站，促進觀光發展。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵南延議題，各界仍有許多不同的聲音。（資料照／記者李毓康攝）

有網友在PTT八卦板以「高鐵增設屏東站到底要幹嘛」為題發文提問，表明不懂高鐵南延到屏東有何效益，民眾有需求的話，可以坐到左營站再轉台鐵就好。

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沒想到文章公開之後引發網友兩派意見熱議，一派人和原PO一樣不解，並留言表示，「炒土地發大財」、「這樣才能去墾丁啊」、「因為你不是屏東人」、「蓋到高雄直接延還比較順」、「我是屏東人，我也不知道」、「高鐵設一堆沒人的站就失去意義了，變成跟台鐵一樣幹嘛」。

另一派人則認為，屏東也是大縣，高鐵能直通當然很好，也可以省下轉乘的時間，「可以繼續南延啊，問這個問題跟問日本新幹線幹嘛蓋到鹿兒島，現在還要蓋札幌一樣」、「好歹也是縣市，能直通就直通啊」。

此外，還有不少網友點名希望高鐵增設花蓮或是台東站，「建議延伸至台東」、「為啥不順便花東」、「台東也要高鐵站」、「延去台東、花蓮啊，看不起東部是不是」；就連宜蘭也有不少支持者，「延伸宜蘭也是很有必要」。

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲網友希望高鐵能延伸到花東。（圖／台東縣政府提供）

關於高鐵南延屏東一事，屏東縣長周春米曾在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時提到，因為屏東太大了，相較於整個國土地理位置比較南方，所以需要更多的交通建設，其中高鐵是最重要的項目，大家常說台灣是一日生活圈，但是從西部要連結到東部，屏東就是一個斷鏈，補起來才可以串起整個國土、整個全島。

周春米也坦言，有關高鐵南延屏東有很多議論，很多專家、學者到現在還是有些異音，他們認為經濟效益不大、沒有達到標準，「我覺得非常不公平，台灣就是一個島，西部就是一日生活圈」，屏東縣的人口數也許比不上直轄市，但是畢竟還是有80萬人口，每年更有1000萬的觀光人口，台灣的建設講求長久，不能只用現在的時節來判斷，「我今天爭取一個建設來，是要真的對地方有助益」，因為大家都要對歷史負責任。

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