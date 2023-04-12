明年恐繼續缺蛋　她大轟陳吉仲：還有顏面高升「農業部長」？

▲農委會主委陳吉仲因缺蛋問題引發民怨。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

國內缺蛋及蛋價上漲問題持續延燒，農委會主委陳吉仲11日坦言，國內實際的雞蛋缺口比官方統計還多，從生產到通路端都有問題，不只今年，明年也可能缺蛋。對此，國民黨台北市議員李彥秀多次在臉書批評陳吉仲，她12日再度在臉書大轟，陳吉仲即將高升首位「農業部長」，還有什麼顏面繼續尸位素餐？

李彥秀批評，即將高升首位「農業部長」的陳吉仲昨天坦言明年可能繼續缺蛋，經過多次跳票，陳吉仲「保證不缺蛋」的政治芭樂票，票期越開越遠，似乎也在為部長登基掃除障礙，「問題是，陳吉仲還有什麼顏面繼續尸位素餐？」

李彥秀舉例，要人給人，「缺蛋國家隊」成立兩年了，缺蛋問題卻越來越嚴重；要錢給錢，農委會的預算從1,200億增加到1,800億，整整增加50%，結果雞蛋買不到、豬肉漲翻天、高麗菜崩盤，陳吉仲自己承認「從產銷到通路都有問題」，請問錢都用去哪裡了？要時間給時間，陳吉仲2016年5月20日與蔡英文同步就職，位居高官七年，她大批，「除了哽咽、擺拍，陳吉仲到底做了什麼？」

李彥秀最後大嘆，陳吉仲擔任農委會正副主委七年，單憑「從產銷到通路都有問題」一句話，陳吉仲就應該辭職謝罪不只三次了，陳吉仲在位一天，就像是在嘲笑台灣人民，這句前總統陳水扁的名言，「算我好運，無麥安奈？」