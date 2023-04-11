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周玉蔻火大了：買蛋像在買愛馬仕！　「當政者不要欺負老百姓」

▲全台春節缺雞蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲蛋荒議題持續延燒。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內近期遭逢史上最嚴重蛋荒與高蛋價。資深媒體人周玉蔻今（11）日節目《新聞放鞭炮》爆氣表示，目前雞蛋不僅單價昂貴，想購買還要登記，「現在買蛋就像買愛馬仕（Hermes）包包一樣」，呼籲執政當局應正視缺蛋問題。

周玉蔻今天在《新聞放鞭炮》專訪軍事戰略專家張國城時，提到近期蛋荒議題，周玉蔻坦言，一般人購買雞蛋通常在下班後的閒暇時間到超市或菜市場購買，但現在卻不得不在上班時間特意去搶購。

周玉蔻氣憤向農委會主委陳吉仲提問，「我很誠懇地請教農委會主委陳吉仲，這種不正常的生活，你要我們過到什麼時候？」如果缺乏雞蛋已經是國際長期趨勢，政府就應該老實告訴民眾，而不是用其他理由安撫。周玉蔻直言「連我都有點火大了」，既使總統蔡英文剛從美國風風光光回來，可是民生問題卻仍然沒有解決。

▲▼ 。（圖／新聞放鞭炮）

▲周玉蔻嘆買雞蛋如買精品包「要登記」。（圖／新聞放鞭炮）

周玉蔻透露說，昨天中午她到 SOGO 復興館終於找到兩盒雞蛋，價格是165元6顆，而另一家經常光顧的通路則表示，目前沒有庫存，需要預約登記，並且需要等上2-3個星期才能取貨，「現在買蛋就像買Hermes包包一樣」。

周玉蔻表示，每天吃雞蛋是她的生活習慣，「陳吉仲，你不要告訴我，買不到雞蛋可以吃別的」，因為平價的雞蛋對一般民眾而言是基本訴求，當政者不要欺負老百姓，「我想要請問陳建仁院長，你們家農委會主委還適任嗎？」

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