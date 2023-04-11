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李彥秀列陳吉仲落淚史　大轟「心寒」：有為農民、消費者哭過嗎？

▲▼國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，歷時35年推動，10日草案成功出委員會，農委會主委陳吉仲淚灑議場。對此，國民黨台北市議員李彥秀11日就在臉書列出陳吉仲的「落淚史」，大轟陳吉仲的眼淚讓人心寒，「陳吉仲位居農委會高官7年，台灣的農業產銷問題叢生，陳吉仲難道沒有一點責任？可曾掉過一滴眼淚？」

針對陳吉仲10日淚灑議場，李彥秀表示，陳吉仲落淚已經不是第一次了，甚至落淚已經成為陳吉仲的正字標記。她舉例，2020年六月，等了24年，台灣從口蹄疫疫區正式除名，家中曾是養豬戶的行政院長蘇貞昌及陳吉仲激動落淚，蘇貞昌也一度哽咽；2021年四月，陳吉仲與發動藻礁公投團體溝通，提及友人因空汙罹患肺腺癌當場哽咽，媒體描述陳吉仲「數度咬唇、抿嘴、哽咽逾30秒後才恢復情緒」。

李彥秀指出，10日涉及農委會升格為農業部的「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案審查通過，她大批，以民進黨在立院多數暴力碾壓立法的軌跡，農委會正式升格為農業部只是時間問題，陳吉仲成為首位「農業部長」也不意外，而陳吉仲昨天淚灑議場，數度哽咽表示「當年520農民運動自己還是大三生，沒想到可以親眼見證這個歷史時刻，『真的感到非常榮』。」、「2016年到農委會服務，當時農委會年度預算約1200億，現在已經來到1800多億。」

李彥秀提到，同一時間她去市場買菜，一樣買不到雞蛋，豬肉、雞肉價格停在歷史高點，在台北市傳統市場，一斤梨山高麗菜跌價到9元，一般高麗菜更是堆得跟小山一樣高，而乏人問津。她透露，有菜販告訴她，「高麗菜崩盤，就是無限輪迴，政府根本什麼事都沒做，農民跟菜販根本血本無歸。」；一邊的豬肉攤商告訴她，肉價長期在高檔，養豬戶因為飼料、人工都貴，也沒賺到錢，消費者看到豬肉價格高也買不下手，過去一斤一斤買，現在都減半購買。

李彥秀痛批，陳吉仲說農委會預算增加50%，「請問，我們農民的生活變好了嗎？產銷管道改進了嗎？消費者受惠了嗎？」她大轟陳吉仲，曾經為飼料高漲而苦不堪言的養豬戶，飽受禽流感打擊的養雞戶，跑遍店家卻買不到一顆雞蛋的消費者掉過一滴眼淚嗎？陳吉仲位居農委會高官7年，台灣的農業產銷問題叢生，陳吉仲難道沒有一點責任？可曾掉過一滴眼淚？「鱷魚的眼淚讓人恐懼，陳吉仲的眼淚讓人心寒！」

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