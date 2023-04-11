明年也可能缺蛋！陳吉仲認了：缺口比官方統計多「將強化進口量能」

▲國內面臨史上最久蛋荒，農委會舉辦專家會議討論產業現況。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內遭逢史上最嚴重蛋荒與高蛋價，農委會今（11日）舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會。農委會主委陳吉仲坦言，國內實際的雞蛋缺口比官方統計還多，從生產到通路端都有問題，而且不只今年，明年也可能缺蛋，每次缺蛋農委會就挨罵，這次透過直播把所有產業問題一次攤開，就是要解決問題，不怕被罵。

國內蛋荒從去年初爆發仍未止歇，農委會今召開專家座談會，廣邀國內蛋雞產業各領域專家、業者與蛋商、蛋農代表，從雞蛋生產、洗選、運輸、通路與禽流感防疫等產業現況進行討論，全程公開直播。

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農委會防檢局副局長徐榮彬簡報盤點蛋雞產業現況缺失，包括「產銷調節資訊不夠透明」「種禽管理總量管制受限」、「蛋中雞管理生產管理效率不彰」、「蛋雞管理傳統雞舍老舊」、「雞糞處理衍生環保問題」、「蛋雞老中青混養的產業結構」等缺失，導致國內蛋雞容易受到氣候與疫病影響，也是雞蛋產能不足的關鍵。

農委會指出，除了持續推動飼料進口減免營業稅、禽舍改建升級、加速蛋雞產業復養獎勵計畫等，也會建立國內雞蛋滾動倉儲制度，確保雞蛋一個月安全庫存，建立5000萬顆（約25萬箱）的滾動倉儲措施，此外，也會強化進口量能，每年10月底就先評估隔年1到5月的雞蛋缺口，預先下單訂購、加強調度，以防蛋荒持續擴大。

陳吉仲表示，在推動禽舍改建部分，為協助蛋農，會讓原地改建的程序更簡化，因今年禽流感疫情嚴峻，種雞場、蛋中雞場到蛋雞場無一倖免，將推動禽流感保險強制納保，目前染疫撲殺補償只有6成，若強制納保後，可望達到全面補貼。