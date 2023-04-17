薛瑞元爆驚句「立院啥米死人骨頭攏有」　藍轟綠營專制心態縮影

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

衛福部長薛瑞元近日到嘉義中學參加校慶時，脫口而出稱立法院「啥米死人骨頭攏有」。國民黨副發言人呂謦煒今（17）日質疑，立法委員是由人民直接選出監督政府的代表，象徵民意，薛瑞元「啥米死人骨頭攏有」的說詞，正象徵民進黨的專制獨裁心態。

呂謦煒質疑，薛瑞元身為衛福部長，需接受人民監督，而立法院的代議士們正是被全民選舉來監督政府的，結果薛瑞元卻把立法委員說成是「死人骨頭」，根本是罔顧民意、藐視國會。實際上，過去國民黨理性客觀監督高端疫苗，薛瑞元就曾公開抨擊是在「作空股票」，藐視質疑高端疫苗效力的多數輿論，結果民進黨政府的食藥署審查專家卻被抓出真的內線炒股，可見民進黨大官拒絕監督、利益分贓的專制心態已經不是一天兩天的事。

呂謦煒指出，薛瑞元「啥米死人骨頭攏有」的說詞，其實就是整個民進黨政府專制心態的縮影。從總統蔡英文在司法國是會議中，對投票結果不滿意，就得表決到蔡英文滿意為止；前行政院長蘇貞昌在立院備詢時竟然反過頭質疑民意代表「在那叫什麼」；亦或者是民進黨主席賴清德在台南市長任內竟然拒絕依法進議會備詢；再加上民進黨政府執意關閉反對執政黨的新聞台，戕害媒體言論自由等，種種作為都展現對民意的踐踏與專制思維。

呂謦煒表示，賴清德曾高呼2024選舉是「民主與專制」之爭，人民就是要對抗民進黨的傲慢專制，才能找回用民意當家作主的尊嚴，才能捍衛中華民國得來不易的民主法治。