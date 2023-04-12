遭控「黃承國小三」　她發懸賞金擷證據：再亂放話就提告！

▲台北市議員陳怡君。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅投入台北市第二選區（士林、大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。然而，立挺王世間的台北市議員陳怡君卻遭傳是前國策顧問黃承國的「小三」，讓她氣得痛批「真的太離譜了！我陳怡君生平最討厭小三，我也不是黃承國小三！」更重申，若有人再亂放話她將提告，並提供獎金請民眾幫忙擷取放話證據。

陳怡君昨日在臉書發文表示，過去她曾經擔任過王世堅的立法院助理，在立法院的日子雖然不長，但也跟王世堅學到很多，他不僅問政有力、嚴待官員，也厚待鄉親。她大讚，王世堅做人有情有義，在她第一次出來選議員時，王世堅大方鼓勵她，所以這次她也責無旁貸地支持王世堅。

「然而，介入大同士林區立委初選，讓有心人士刻意找地方人士抹黑我是黃承國小三！」陳怡君開嗆，「這真的太離譜了！二位民代初選關黃承國什麼事？黃承國過去擔任黨部主委時，我是他的執行長，全體同仁認真努力工作，黃承國帶領黨部黨工努力打選戰，讓27席議員全壘打，也輔選蔡英文總統連任，而黃承國是我最敬重的老闆。」

陳怡君痛批，相較於有人在崗位上不努力為民服務，反而成天造謠生事，讓一場立委初選成為漫天抹黑的選舉，實非常令人不齒，也失民主風範。最後她也重申，她生平最討厭小三，也不是黃承國小三，若有人再亂放話她將提告，並提供獎金請民眾幫忙擷取放話證據。