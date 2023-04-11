王世堅怒嗆王浩宇：乖一點，潑糞者！　「心裡面到底有多陰暗」

▲王浩宇直言不排除參選北市立委，王世堅狠嗆「潑糞者」。 （合成圖／王浩宇、高嘉瑜臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨籍前市議員王浩宇日前發文警告高嘉瑜、王世堅「乖一點」，否則他不排除會親自上陣，登記參選北市立委，尋求2-3%選票，藉此獲得讓2人落選的結果。對此，王世堅10日在網路節目《今天誰來沛》正面回應王浩宇，痛批王浩宇就是一個站在人性陰暗面的潑糞者，「我倒是希望王浩宇乖一點」。

王浩宇日前在個人臉書發文，詢問網友他該選擇高嘉瑜選區，或者是王世堅的選區？王浩宇強調，如果這兩位候選人未來表現還是不乖，他就會親自出馬，登記參選立委，因為他不在意黨籍，只要能夠拿到2-3%的選票，就有機會讓高嘉瑜或王世堅落選。

王浩宇進一步分析，高嘉瑜的港湖選區已經有台灣基進黨籍的吳欣岱，因此無法再承受另一位綠營候選人；如果他最終登記參選，高嘉瑜將面臨更大的競爭壓力，而且這也會讓王世堅的落選機率大大增加。王浩宇更嗆聲高嘉瑜，「如果妳忘了我，就讓風代替我；如果吳欣岱不夠，那就多一個王浩宇拉下妳」。

▲對於王浩宇放話，要他跟高嘉瑜「乖」一點，王世堅正面回應。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

對於王浩宇下戰帖，要王世堅、高嘉瑜「乖一點」，不然就要到他們的選區登記參選。王世堅不以為然，表示「我倒是希望王浩宇乖一點」，如果真的是為了民進黨，以及為台灣整個大局著想，他那種不實抹黑造謠，動不動透過一堆帳號引領不對的氛圍走向，都會在傷害台灣，只是他不自知，但社會都慢慢感覺到了。

王世堅痛批，王浩宇就是一個站在人性陰暗面的潑糞者，專門出來潑糞的。但是真正要追究的是他後面的水肥車，這才是應該要追究出來，讓社會知道，到底心裡面多陰暗的一個人才會像是王浩宇，甘願擔任打手的角色？然而更陰暗的水肥車又是誰，不曉得他們有什麼樣的目的。