郭台銘今上午赴日　拼藍營總統提名「主打經濟牌」

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前表態爭取國民黨提名參選2024總統，他今日（12日）上午9點將出發前往日本，雖然尚未公開會見對象以及談論事項，但依據先前釋出的訊息來看，此次日本行可能也是「科技經濟開拓之旅」的其中一站。

▲郭台銘日前剛從美國返台，隨即又赴日展開訪問。（資料照／記者宋良義攝）

郭台銘辦公室證實，郭台銘將在12日上午9點於松山機場搭乘華航班機前往日本，但並未透露此行其他細節，包含會見對象、談論事項等等。不過，依照郭辦先前釋出的訊息來看，郭台銘決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為首站，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性，緊接著又將前往日本進一步交流，展現格局。

據了解，鴻海集團因為併購夏普，在日本版圖與經貿人脈影響力深遠，隨著角逐總統寶座消息傳開後，郭台銘赴日的一舉一動加倍受到各界觀注。對此，郭辦僅以「日本還是會去、未來會和大家報告」回應。

而國民黨方面，對於郭台銘宣布投入選戰，國民黨主席朱立倫表示，郭台銘是藍軍非常重要的一員，在科技、經濟貢獻上大家有目共睹，祝福他赴日訪問一切順利，「郭台銘自己也強調過，他最後一定是支持國民黨最後的決定，大家都團結在一起，這才是大家最需要的答案。」