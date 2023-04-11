口袋國會公布13名優良立委　林宜瑾、張其祿、游毓蘭獲5星評價

▲「口袋國會」公布優秀立委評鑑。（圖／口袋國會提供）



記者杜冠霖／台北報導

「口袋國會」今（11日）公佈第十屆第6會期評選結果，在113位立委中，共選出13位為全院表現優良以上立委，民進黨立委有4位（30.8％），國民黨4位（30.8％），民眾黨與時代力量各有2位（15.4％）與無黨籍各有1位委員入選（7.6％）。其中民進黨立委林宜瑾、民眾黨立委張其祿、國民黨立委游毓蘭獲最高5顆星評價。

口袋國會結合全文提案、部分條文提案與質詢次數等指標，根據個別委員在所屬委員會的問政表現進行評選。本次在八個委員會中，皆有表現優良以上的立委，共有17位委員獲選。民進黨有8位委員入選，國民黨4位，民眾黨3位、時代力量與無黨籍各一位。

各委員會優良以上立委分別為民進黨立委王美惠、王定宇、吳思瑤、林宜瑾、范雲、張廖萬堅、賴品妤、賴瑞隆；國民黨立委游毓蘭、楊瓊瓔、張育美、林奕華；民眾黨立委邱臣遠、張其祿、吳欣盈，時代力量立委王婉諭與無黨籍立委黃國書。在委員會中獲得最高星數的是游毓蘭（國民黨、不分區） 、王婉諭（時代力量、不分區、教育）、賴品妤（民進黨、區域、教育） 獲得了5顆星。

口袋國會的指導委員會召集人之一，台灣大學政治系教授王業立指出，口袋國會以立院的開放資料，進行量化評鑑，是比較公正客觀的方法，若要進行質化評鑑，必須有系統的質性評比指標，是比較不容易的。但口袋國會未來也希望能推動國會的質化研究與評比指標，致力於公正、客觀的國會觀察與評鑑。

國際透明組織會議審查委員葛傳宇表示，10-6會期不分區委員的提案數超過區域委員，一方面可以看出一遇到選舉，有選區的委員，面臨選舉和選區經營的壓力，另一方面我們也樂見不分區委員肩負黨的政策責任，努力提出法案。但量化指標只能表現委員問政的一面，如何從提案內容，進行質性的分析，還需要民眾和其他公民團體，學者專家共同來研究。

文化大學行管系教授蘇子喬表示，從歷年口袋國會的評比資料來看，無論第八屆、第九屆，委員的提案量從第6會期開始，會明顯下滑，這次10-6會期也是這樣。可見委員最後一年半的任期，因為遇到地方大選和立委選舉，都直接影響國會議員的問政表現。這值得我們一起進行制度性的調整，以提升選舉期間委員的問政成績。