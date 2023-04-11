初芯不變！游淑慧曬與徐巧芯青澀合照　曝早勸她「揮刀別太猛」

▲游淑慧與徐巧芯青澀合照。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨內立委初選打得火熱，其中立委費鴻泰和台北市議員徐巧芯的「費芯大戰」更是備受關注。同樣支持「世代交替」的台北市議員游淑慧11日就在臉書貼出與徐巧芯的青澀合照替徐巧芯打氣，強調她們都初心不變，她也透露自己早勸過徐巧芯「揮刀別太猛」，但她認為徐巧芯對自己人僅發揮一半的戰力而已。

游淑慧貼出自己與徐巧芯的青澀合照，憶起這張照片是2018年她們參選的鳥樣，那時候她們滿懷熱情和勇氣，小小的議員參選人，她們就敢提告教育部長吳茂昆、半路去嗆堵陳時中。她也指出，當選後的四年，她們初心不變繼續勇敢為不義發聲，也獲得民眾和黨內前輩們的打氣和肯定。

「只是過去對巧芯風格的支持和肯定，這次初選卻變成不一樣的聲音」，游淑慧透露，這幾個月有很多聲音質疑松信火力太強，讓她勸徐巧芯「揮刀別太猛」，她都轉達了，但她坦言，說真的，以她對徐巧芯的認識，這大概只是徐巧芯面對民進黨時的一半戰力吧，或大家會說，對待自己人，怎麼可以跟對民進黨相比，所以她才認為，徐巧芯只發揮了一半的戰力，因為各種顧慮和束縛太多，等於綁起一隻手來打。

游淑慧表示，或許大家希望看到一場溫良恭儉讓的初選，只是等到大選時，她直言，民進黨會溫良恭儉讓嗎？大選的考驗絕對比初選更殘酷。

游淑慧指出，其實民進黨的初選，也沒有在留情面的，但是他們的支持者早已習慣這種適者生存、汰劣存優的文化；而國民黨文化則講求倫理團結，稍微發生火花，則會有一堆嗶嗶嗶吹哨子制止，大喊「團結團結、住手住手」，兩種政黨文化，不難解釋為什麼大家會說「國民黨似羊，民進黨似狼」。

游淑慧最後提到，最近很多人悲觀告訴她,，如果徐巧芯這次失敗，或許可能也代表著國民黨內這個世代、這個階級的挑戰失敗，她坦言，「我不知道外溢效果會不會那麼嚴重。但我的心得是，養羊的方式，沒辦法培養出似狼的孩子，而國民黨的下一代，要狼還是要羊？」

此文一出，徐巧芯也轉發貼文，暖心喊話「這條路上，因為有你們，不辛苦！努力是快樂而幸福的。」