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夢遊看到「阿祖床淹水」！媽帶她收驚…神明警告：誰死都不知道

▲▼墓葬,喪葬,葬儀,墳墓,墓園,挖墳,開棺,民俗,習俗。（圖／視覺中國CFP）

▲清明祭祖除了注意祭祀禮節外，也要留意風水，以免影響到子孫氣運。（示恴圖／視覺中國CFP）

圖文／CTWANT

祖墳風水不可不慎，嚴重可能影響子孫氣運。命理專家小晏老師透露，小時候時常夢到阿祖跟她說「很冷、想換房子」，甚至她有次夢遊發現「阿祖的床淹水」，由於家中衰事不斷，媽媽帶她去收驚，詢問神明得知原來是祖墳出了問題。

小晏老師在《新聞挖挖哇》節目中分享自己的經歷，她說小時候她常常作夢，夢到婆婆、阿祖、阿姨們站在小路旁，畫面都是灰灰白白的。在夢裡，祖先會帶著她到左鄰右舍遊山玩水，請她吃灰黑色且沒有味道的食物，並表示「想換新房子，我家好冷」，但兒時的她並不理解祖先託夢的用意，她向家人描述了她的夢境，媽媽只覺得「小孩子不要亂講話」。

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有次小晏老師夢遊，喃喃自語說著「阿祖現在要帶我去哪裡玩」，媽媽見她跟空氣講話後，才決定要帶她到宮廟問神收驚。

命理專家小晏老師透露兒時祖先託夢要求換房子。（圖／翻攝自節目《新聞挖挖哇！》YouTube）

▲命理專家小晏老師透露兒時祖先託夢要求換房子。（圖／翻攝自節目《新聞挖挖哇！》YouTube）

宮廟的神明認為，祖墳的斷垣缺口會傷害這一房，若不及時處理陰宅的風水問題，霉運可能會持續疊加，因而影響後代子孫的運氣，「誰會死都不知道」。之後家人開棺後才驚覺祖先用意，原來祖墳長期泡水，墓壁也已有缺口殘破脫落。

而小晏老師表示，南投老宅迎著正路沖，家後面又有一條河形成了河沖，家運一直不怎麼順，家裡的孩子更經常吃藥看醫生，待家中長輩處理了祖墳狀況後，重新撿骨並研究風水方位，將骨灰安置到了新塔位，又恰逢河道土地擁有者將河道填平，緩解了河沖，家運也逐漸開始順遂了。

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