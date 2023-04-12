遺書嘆「無法再教學」！淡大教授飽受腦病變所苦　醫曝高風險族群

▲腦部病變的發生，最常見的就是阿茲海默症，占了患者的6成。（圖／翻攝PIXABAY）

圖文／CTWANT

今（12）天早上淡江大學王姓教授墜樓，校方表示，王高成教授墜樓前留有一封遺書，稱「自己久病纏身之苦，且腦部病變，智能喪失，無法在進行教學及研究工作。」據腦神經外科醫師透露，腦部病變常會造成智力退化，失去生活自理能力等，也可能會出現腦中風、阿茲海默症等疾病。

根據《中時新聞網》報導，常見的腦部病變因素分為4類，分別為可逆性、退化性、器質性以及血管性。腦部病變患者的高危險群主要包含肥胖、高血壓、年長、運動少、教育程度低以及社交活動較少的人，還有腦部曾經中風或是受傷都是腦部病變的高危險族群。

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退化性腦部病變最常見也占最大宗的就是阿茲海默症，占了腦部病變患者6成以上，其次是巴金森氏症。血管性指的是大血管的破裂或是梗塞造成中風，不只是大血管，小血管的慢性阻塞也會導致腦部病變。器質性是因為腦部曾經受過傷，或者因為有腫瘤的出現所引起。至於可逆性則是其他疾病沒有治癒完全所導致的，像是憂鬱症、肝腎功能指數異常等，但可逆性腦部病變是唯一有機會逆轉痊癒。

腦神經外科醫師也強調，腦部病變可能是「瞬間」發生，或是「漸進」發生，如果是因為腫瘤和中風是屬於「瞬間」發生，患者都會智力退化，接著可能手腳無力，最終可能導致生活無法自理。「漸進」發生腦部病變發生，會出現自我照顧能力以及記憶力嚴重衰退。

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