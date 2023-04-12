登山拍到「灰白軍盔男」！他驚：現場沒這人　網放大一看秒發毛

▲登山客意外拍到一張疑似靈異照片。（圖／擷取自Facebook／靠北登山大小事）

圖文／CTWANT

奇聞軼事又添一樁！一名山友日前在攀爬關山嶺山時，無意之中拍到一名全身灰白，疑似戴著軍用頭盔的詭異形體，但最離奇的是，同行友人竟說現場「沒看到此人」，讓他渾身起雞皮疙瘩。

一名網友在臉書社團「靠北登山大小事」曬出友人日前的登山照，並發文透露，「照片中有一明顯灰色山友正往登山口走，友人轉述當時目視並無此怪異人士，之所以怪異是那位山友戴著像大鉢形狀的帽，且衣著樸素單薄，想請問廣大的山友有見過這位？」

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畫面中可見，該名詭異形體夾雜在下山的登山遊客之中，一身灰白與石壁幾近融為一體，且還戴著疑似二戰時期的軍用頭盔，不免讓人聯想是「好兄弟」不小心入鏡。

照片曝光後，引起網友留言熱議，「熊熊放大照片看到嚇了一跳，立刻感到毛骨悚然」、「感覺不是人⋯⋯」、「看了照片雞皮疙瘩起來，應該是了」、「哇！超級異世界，感覺一張照片，兩個平行宇宙！」、「腳是透明的欸」、「跑錯社團了吧，通常這個是在靈異公社看到的說。」不過也有人認為，可能是照片作假，「有點像修的建議放影片出來吧。」

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