　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

登山拍到「灰白軍盔男」！他驚：現場沒這人　網放大一看秒發毛

登山客意外拍到一張疑似靈異照片。（圖／擷取自Facebook／靠北登山大小事）

▲登山客意外拍到一張疑似靈異照片。（圖／擷取自Facebook／靠北登山大小事）

圖文／CTWANT

奇聞軼事又添一樁！一名山友日前在攀爬關山嶺山時，無意之中拍到一名全身灰白，疑似戴著軍用頭盔的詭異形體，但最離奇的是，同行友人竟說現場「沒看到此人」，讓他渾身起雞皮疙瘩。

一名網友在臉書社團「靠北登山大小事」曬出友人日前的登山照，並發文透露，「照片中有一明顯灰色山友正往登山口走，友人轉述當時目視並無此怪異人士，之所以怪異是那位山友戴著像大鉢形狀的帽，且衣著樸素單薄，想請問廣大的山友有見過這位？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中可見，該名詭異形體夾雜在下山的登山遊客之中，一身灰白與石壁幾近融為一體，且還戴著疑似二戰時期的軍用頭盔，不免讓人聯想是「好兄弟」不小心入鏡。

照片曝光後，引起網友留言熱議，「熊熊放大照片看到嚇了一跳，立刻感到毛骨悚然」、「感覺不是人⋯⋯」、「看了照片雞皮疙瘩起來，應該是了」、「哇！超級異世界，感覺一張照片，兩個平行宇宙！」、「腳是透明的欸」、「跑錯社團了吧，通常這個是在靈異公社看到的說。」不過也有人認為，可能是照片作假，「有點像修的建議放影片出來吧。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
林郁婷性別檢測爭議　體育署掛保證背書「符合國際參賽規定」
政府擬建國外雞蛋供應鏈解決危機　雞農卻質疑這制度才是缺蛋根本問題
大馬女撞死8飆車少年歷經6年獲無罪　律師曝此案在台灣下場

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
3妙齡女淪豬仔！　慘被餵毒囚禁21天
E奶女郎約砲未赴約挨告！　價碼意外曝光
黑車高速闖燈險撞飛國小童！　家長怒捶引擎蓋
快訊／台積電高雄設廠傳生變！　陳其邁回應了
快訊／國1嚴重追撞！聯結車頭剩一半　道路封閉
王高成墜樓亡！　最後錄影畫面曝光
快訊／大飛酒駕遭逮！　下場出爐
凸肚男「1招」誆小姐出場爽啪！　金錢豹海派怒發通緝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

說好懷孕就結婚！「男友聽媽1句」食言了　她苦等8個月心寒

今午後變天迎雨範圍出爐！周末雨區更廣　全台濕成「藍蕃薯」

登山拍到「灰白軍盔男」！他驚：現場沒這人　網放大一看秒發毛

擋不住漲勢！基隆客運4路線「4／15起2波調漲」　票價貴1~10元

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

好市多1神物「變迷你版」　孩子秒嗑光！她讚：屌打市售蛋糕

讓兒童節系列活動更具意義！　南科實小響應飢餓三十人道救援

高鐵母親節增42班「4／14開搶」　再加碼8班「大學生5折孝親列車」

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

槍手騎車逃逸畫面，內湖分局東湖派出所楊鎧維說明案情

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

說好懷孕就結婚！「男友聽媽1句」食言了　她苦等8個月心寒

今午後變天迎雨範圍出爐！周末雨區更廣　全台濕成「藍蕃薯」

登山拍到「灰白軍盔男」！他驚：現場沒這人　網放大一看秒發毛

擋不住漲勢！基隆客運4路線「4／15起2波調漲」　票價貴1~10元

王高成墜樓身亡！　生前「最後錄影畫面」曝光

好市多1神物「變迷你版」　孩子秒嗑光！她讚：屌打市售蛋糕

讓兒童節系列活動更具意義！　南科實小響應飢餓三十人道救援

高鐵母親節增42班「4／14開搶」　再加碼8班「大學生5折孝親列車」

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

「逃命文」出現了！　台中預售屋主大降101萬求換約

海盜船突然「脫離底座」瞬間倒塌　遊客驚嚇受困高空9人送傷

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

劉世芳退選拋震撼彈！綠委曝背後原因嘆可惜　點名2人選戰艱困選區

基本工資拚升至2.8萬　勞長許銘春：我們來努力

芋頭控吃爆！　夏季限定超人氣「4大芋頭飲品、甜品」回來了

詐欺斜槓販毒！吸嗨男遭逮高喊「牡羊座29歲」　雲林警破毒品倉庫

辦貸款淪「豬仔」...3女慘被餵毒囚禁21天　警透天厝攻堅救人

台7乙殺彎又出事…17歲騎士「高速摔噴」畫面曝光！機車卡進水溝

生活熱門新聞

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

3生肖財運爆發連旺10天　不是升官就是發財

李多慧被說「撞臉高虹安」！粉絲：差很多吧　本人轉發了

「缺蛋發現女友出軌」月收金援4萬　行家曝內幕

大慶夜市牛排攤黑水洗鐵盤！食安處要查了

慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！過來人吐真心話

他丟下8個月孕妻嗆離婚！竟岳父偷吃滷味

搭機坐到「超尊榮大位」　空姐竟主動搭話！

2女洗劫愛心冰箱！遭制止嗆：食物都臭酸

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

保溫瓶底部貼紙別撕掉　廠商曝關鍵功用

更多熱門

相關新聞

抖音曝光iPhone 15外觀　靜音鍵真的不見

抖音曝光iPhone 15外觀　靜音鍵真的不見

蘋果的最新智慧型手機iPhone 15預計於下半年度正式發表，網路上也出現許多有關iPhone 15的傳聞與外觀圖。而目前中國抖音平台上也出現疑似為iPhone 15外觀的最新影片，從影片中的模型機可以看到，iPhone 15的外觀其實與iPhone 14相差無幾，但系列手機經典的靜音鍵真的消失了。

許瑋甯合作賀軍翔「片場互動曝光」

許瑋甯合作賀軍翔「片場互動曝光」

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

印尼女富豪一個手抖　竟捐款1億給待援粉絲

印尼女富豪一個手抖　竟捐款1億給待援粉絲

李多慧連3天應援林襄「后不見后」？樂天回應了

李多慧連3天應援林襄「后不見后」？樂天回應了

關鍵字：

靠北登山大小事周刊王

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

2波全台變天　「雨更大」時間曝

直擊周孝安街邊嗨玩「尺度超大」

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面