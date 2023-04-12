抖音曝光iPhone 15外觀　靜音鍵真的不見！充電孔有玄機

▲抖音平台上出現疑似為iPhone 15外觀的模型機。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

蘋果的最新智慧型手機iPhone 15預計於下半年度正式發表，網路上也出現許多有關iPhone 15的傳聞與外觀圖。而目前中國抖音平台上也出現疑似為iPhone 15外觀的最新影片，從影片中的模型機可以看到，iPhone 15的外觀其實與iPhone 14相差無幾，但系列手機經典的靜音鍵真的消失了。

抖音帳號「鴻漾科技」近期在平台上傳一段影片，影片描述中就強調「這才是iPhone15Pro準確數據的模型！昨天那渲染圖像頭錯到簡直離譜」，而影片中則是出現一台銀色金屬切削的iPhone 15模型機。單從展示影片中可以看到，隨著模型機的擺弄，竟然找不到系列手機中經典的靜音鍵。

從影片中可以看到，音量鍵上面變成一顆按壓式的實體按鈕，這點符合先前的傳聞「全新的多功能靜音鈕」。而且原本分成上下兩段的音量鍵，在這個模型上也可以看到，音量鍵的設計變成單一長條式的設計。

▲靜音鍵與音量鍵有明顯的修改。



而在底下的充電孔的部分，也可以看到開孔呈現更寬的扁平橢圓形狀，推測有很高的機率，最新的iPhone 15有可能會改成使用USB Type-C充電頭，改以取代原本Lightning 充電頭。

至於在主鏡頭部分，iPhone 15還是保留著原本iPhone 14 Pro中的三鏡頭設計。但目前也不清楚在其他版本的iPhone 15中，鏡頭的設計是否會有修改。

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