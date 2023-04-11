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議員拋「走北宜送2元儲值金」解雪隧塞車　交長說不考慮改提3方案

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國5每逢連假就塞車。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國5雪山隧道每逢假日或連假就大塞車，宜蘭縣議員林聰池拋出「每公里送2元ETC儲值金鼓勵走北宜公路」，交通部長王國材回應，目前朝台62線快速公路延伸頭城、高鐵延伸宜蘭等加強基礎建設，還沒考慮用其他方案。

國5雪隧每逢假日就塞車，宜蘭縣議員林聰池拋出建議，指鼓勵開車族改走省道北宜公路，有助分流雪隧車流，若能以走北宜公路就每公里回饋2元ETC儲值金獎勵，會讓以前寧願耗時間塞在雪隧前的開車族有誘因走替代道路北宜公路，也能為雪隧分流。

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對此，交通部長王國材今(11日)受訪時表示，國5雪山隧道塞車課題，現在有替代道路，目前交通部有台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城方案，台62線萬里瑞濱線規劃從瑞濱往宜蘭頭城延伸；另也可順著台2線觀光路廊來走；此外，交通部已推動高鐵延伸宜蘭，更是一個從公共運輸來降低車流的方式，交部已有相關方案進行，地方所提意見將納入參考，目前還是朝道路、鐵路基礎建設持續加強。

王國材指出，過去也有提到是不是要增加通行費引導分流，後來討論將以現有方式並持續加強基礎設施推動，目前將朝該方向進行，還沒考慮用其他鼓勵方式走別的路。

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