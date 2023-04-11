美國安機密與援烏克蘭計畫外洩　盟國討說法

▲美國國安機密外洩，盟友相繼討要說法。（圖／路透社）

文／中央社

由於牽涉援烏和其他全球性議題的機密疑外洩，美國高層官員正競相安撫從歐洲、中東乃至基輔等一眾沮喪和不解的盟友。澳洲國防部長直言美國情報外洩是「嚴重」事件。

美國媒體上週揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後來發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。

政治新聞網站Politico引述4名知情官員透露，上週在機密洩漏消息傳出後，情報圈、國務院和五角大廈等單位高層官員紛紛聯繫盟邦對口盼平息對方疑慮。

其中一名官員表示，五眼聯盟（美、加、英、澳、紐）成員要求華府對此簡報，但未收到美方具體回應。盟國分別向美國國家情報總監（DNI）辦公室、中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）討說法。

與此同時，倫敦、布魯塞爾、柏林、杜拜和基輔等地的官員也都在問美方機密怎會外流至網路、幕後可能的黑手以及華府如何刪除外流機密資訊。此外盟國還希望拜登政府說明會否限制日後的情報分享。

路透社引述3名美方官員表示，國家安全機構正檢討政府內部分享最敏感機密的環節，盼解決這數十份機密文件外流後帶來的外交衝擊。

澳洲國防部長康貝爾（Angus Campbell）11日在智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）演講後答覆相關問題，說「維護資訊安全對維繫盟友與夥伴間的信任與信心，乃至發展國家實力極為重要」。

康貝爾在演講時指出，亞太地區正經歷強權間競爭，這種情況會持續一段時間，澳洲正致力於遏制衝突並深化與合作夥伴的接觸。

康貝爾指出，澳英美AUKUS協議是3國為澳洲籌獲核動力潛艦而建立的夥伴關係，這是最具體的合作例子，另一方面，澳洲也與太平洋島國與東南亞國家合作。

康貝爾說，各國紛紛軍事現代化、科技鏈被打亂及氣候風險，這些趨勢將使國與國之間出現衝突景況「不像以前那般遙遠」。他還說亞太地區的軍事能力，「無論就射程還是殺傷力而言，海、陸、空與網路所有領域都面臨挑戰」。

當被問及台海發生衝突時澳洲能扮演何種角色，康貝爾僅表示生活在印太地區，「任何破壞生活區域安全、穩定和繁榮的事情，都是澳洲關注的問題」。

康貝爾說：「我鼓勵國際局勢緊張區域的各方，尋找衝突以外的解決方案...一個穩定、安全、自由與開放的印太符合澳洲利益。」