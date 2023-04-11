立院共同聲明譴責中共軍演　總統府：感謝朝野團結維護國家安全

▲立法院朝野發表譴責中共環台軍演的聯合聲明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

中共近來舉行環台軍演，被解讀是針對總統蔡英文日前過境美國、會見麥卡錫一事進行示威；對此，立法院朝野黨團11日發表共同聲明，譴責中國當局進行大規模軍演，破壞兩岸現狀。對此，總統府發言人林聿禪11日表示，感謝立法院朝野黨團對內民主競爭，對外團結一致，共同為維護國家安全。

關於立法院朝野黨團針對中國軍演發表共同聲明嚴正抗議，總統府發言人林聿禪11日表示，感謝立法院朝野黨團對內民主競爭，對外團結一致，共同為維護國家安全、區域和平發聲。

林聿禪說，總統代表國家出訪友邦、過境美國，是歷任總統都行之有年的慣例，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣海峽與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度，也對兩岸之間的互動交流沒有幫助。

林聿禪表示，中華民國台灣是民主國家，政府及人民有權利走向世界，與國際社會所有愛好自由民主的人民交流往來。我國身為國際社會負責任的成員，不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅守民主自由、捍衛主權及國家安全。

儘管中國軍演已告一段落，但林聿禪強調，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位、維護國家安全。請國人放心，也再一次為第一線堅守崗位、守護家園的國軍加油。