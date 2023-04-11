相差37歲「嬤孫戀」爆紅　25歲鮮肉尪現身吐露愛上62歲妻原因

▲25歲男吐露愛上62歲妻原因。（圖／翻攝自TikTok／kingqurannewpage）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一對相差37歲的嬤孫戀紅遍全球，25歲男子古蘭(Quran McCain)與62歲女子謝利爾(Cheryl McGregor)相戀多年，還時常在網路上分享2人甜蜜的婚姻生活，對於外界好奇年輕的他為何會愛上大他37歲女子，近來他終於公開原因。

居住在喬治亞州羅馬市(Rome)的古蘭，2012年15歲時在當地速食店打工，因此結識店長母親謝利爾，2人後來失去聯繫，直到2020年11月再度重逢，沒想到迅速擦出愛火，時常在網路上高調分享2人戀情，而讓相差37歲的嬤孫戀在網路上爆紅。

▲2人愛得十分高調。（圖／翻攝自instagram／leolove_3）

目前謝利爾的TikTok帳號擁有410萬粉絲，古蘭的帳號也有多達300多萬粉絲，雖然戀情一直不被外界看好，他們仍然於2021年舉辦了婚禮，正式成為夫妻，婚禮畫面分享到網路後獲得上萬人觀看。

由於外界時常質疑古蘭，「為什麼會愛上一個大你37歲的人」，古蘭近來決定拍攝影片正面回應。影片中可看到，古蘭選擇以笑容面對外界的批評聲浪，並且在標題寫下「因為她完整了我」作為解答。

高齡62歲的謝利爾雖然已是7個孩子媽，還擁有17名孫子，然而嫁給真愛的她仍想為古蘭生下孩子，坦言他們現在正在尋找代理孕母，希望能一起養育愛的結晶。