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下班被逼回工作訊息！OL氣炸提告　法院判公司「要給13萬加班費」

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲北京一名OL因為下班還要回訊息，遭到開除後將公司告上法院，獲賠13萬加班費。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯振中／綜合報導

北京一名李姓女子先前在某科技公司任職，過程中被要求假日還要回覆訊息，後來遭到開除後，氣得將公司告上法院，要求支付假日回訊息的加班費。北京當地法院審理後，判該科技公司應賠3萬元（人民幣，下同，約新台幣13萬3,000元）。

綜合陸媒報導，李女在該科技公司擔任產品運營，勞資雙方約定執行不定時工時制度，以及每年10天的帶薪休假。而在任職的過程中，李女的下班時間、休息日以及法定假日總會收到公司的相關訊息，還被要求立即回覆。

李女2020年被以「連續曠職3天」的理由開除，讓她相當憤怒，一狀將公司告上法院，要求支付假日回覆訊息的加班費，一共求償500個小時的薪水。

▼李女將公司告上法院，要求給予假日回訊息的500小時加班費。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,科技,手機,女性,滑手機（圖／123RF）

對此，科技公司則答辯，李女是運營部門的負責人，因此若工作單位下班時需要打電話，這樣不該算加班，且假日也只是回覆一下客戶訊息，同樣也不該算加班。

李女一審被判被訴，不過二審法官審理後發現，從聊天內容可以得知，李女在部分的工作日下班時間、休息日等時間，被公司安排利用社群媒體工作、值班，已超出了簡單溝通的範圍，且該工作還特意排出了《假期社群官方帳號值班表》，具有週期性、固定性的特點，與一般臨時、偶發性的溝通不同，認定構成加班。

因此，北京第三中級人民法院審理後判定，利用社群媒體加班不同傳統加班，時間長度難以客觀量化，用人單位也沒辦法客觀予以掌握，用全部時長作為加班有失公平，因此考慮李女的加班頻率、時長，工作內容及薪資標準後，判科技公司應賠3萬元（約新台幣13萬3,000元）加班費。

 

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