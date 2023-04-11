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OL辦公室午休狂貼老闆「摟腰獻吻」！挨告崩潰辯：我被仙人跳

▲▼示意圖,壓力,焦慮,業務,鬱悶,眼力,頭痛,健康,工作,辦公室,亞洲人,生態,環境,挫折（圖／123RF）

▲OL在辦公室抱住老闆獻吻，挨告辯稱遭仙人跳。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名徐姓女業務經理在某生技公司任職，沒想到趁著午休沒人在地時候，與張姓老闆發生親密接觸行為，所有畫面全被監視器拍下，挨告後還辯稱「仙人跳逼員工離職」。台北地院審理後，判徐女應賠正宮10萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，徐姓女子2022年11月在辦公室開會，結束後與張姓負責人趁著午休時間，在辦公室討論業務上的缺貨事宜。沒想到，2人竟趁著辦公室四下無人，做出牽手、擁抱以及親吻等親密肢體接觸，行為遠超一般辦公室上司、下屬會做出的舉動。

由於辦公室內有裝設監視器，且該生技公司為張姓負責人與妻子一同開設，正宮看完監視器畫面後，氣得一狀將徐女告上法院。

▼OL趁著午休時間辦公室沒人，與張姓負責人做出牽手、擁抱、親吻等親密行為，全唄監視器拍下。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼綠帽,仙人跳,做愛,陽痿,援交,包養,劈腿,出軌。（示意圖／ETtoday資料照）

對此，徐女則辯稱，自己多次道歉、希望得到對方的原諒，仍舊遭到資遣，懷疑是惡意仙人跳、逼員工離職，甚至還指控是遭到張姓負責人性騷擾。

不過，法官勘驗監視器畫面後發現，徐女當時背靠牆與張男親吻，雙手放在男方的腰部，後面雖然有短暫分開，卻又變成張男靠牆、徐女雙手擁抱對方親吻，與一般人遭到性騷擾的反應明顯不同，因此難以採信徐女辯解的說法。

法官審理後認為，徐女明明知道張男已有配偶，仍與對方親密接觸，做出擁抱、親吻及牽手等逾越一般社會交往分際之行為，足以破壞張男與妻子之婚姻共同生活，動搖家庭生活之圓滿與幸福，因此判賠10萬元，全案仍可上訴。

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