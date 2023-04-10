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「4生肖小人陷害」未來42天衰爆！屬龍被排擠、屬牛與友反目

▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲身邊小人環繞？有4生肖被專家警告要小心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

春末夏初到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文警告，即刻起一直到夏天節氣「小滿（5/21）」前，有4個生肖特別容易犯小人！從中製造麻煩、挑撥離間，害你遭到眾人排擠，一定要小心防範。依序上榜的有生肖龍、狗、牛及兔，務必保持頭腦清晰與冷靜，以免因疏忽落入小人陷阱中。

塔羅牌老師艾菲爾在粉專提醒，有4生肖未來42天小人擋道，防人之心不可無，別傻傻中了圈套：

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第4名：生肖兔

容易遇到許多阻礙與難題，小人似乎在暗中瞄準你，蓄勢待發準備替你製造麻煩。此時務必保持冷靜、鎮定，多留心眼，以免被小人趁機搗亂。此外，避免參與任何風險高且違背道德良心的事，做個誠實守信者，將防止你無端惹是非。

第3名：生肖牛

面臨的困難主要來自身邊的人，你會發現曾經信任與依賴的人開始質疑你、背叛你，這種情況可能是小人從中挑撥所致，因此需要多加小心，注意身邊人的言行舉止，避免被小人利用。另外，生活與工作中應奉公守法，不做出任何違反道德與社會公德之事，才能免於惹麻煩。

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲生肖牛可能與友人反目，就是小人從中挑撥。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：生肖狗

你可能會發現自己曾犯下的過錯，漸漸地露出馬腳，吸引小人們的注意。所以需要檢討自己的行為，盡快糾正錯誤，避免被小人趁亂攻擊。此外，也不要過度沉迷於酒色貪欲中，保持頭腦清晰，將有助於你應對小人的挑釁和挑撥。

第1名：生肖龍

無論是工作或生活中，都可能面臨龐大壓力與挑戰。此時的你必須保持低調、收起鋒芒，在人際關係裡勿勾起小人的忌妒之心，你可能會遇到一些熟悉的人或同事因眼紅而刻意排擠你、與你為敵，故意迷惑你步入預先設置的陷阱。倘若時不我予，就得保持冷靜與耐心，等待更好的機會到來。

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