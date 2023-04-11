2個女人的戰爭！台南綠營初選廝殺　郭貞慧控賄選、賴惠員秀收據反嗆

▲民進黨立委賴惠員。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市第一選區立委初選廝殺激烈，前觀旅局長郭貞慧11日召開記者會，控訴現任立委賴惠員發放牙刷、白米，違反選罷法選舉文宣品30元上限，賴惠員則秀出收據反嗆對手冷飯熱炒、捏造物證，砲火猛烈。

郭貞慧今召開記者會表示，賴惠員從2019年的送便當盒、送米、送鳳梨。到近日發放價值高達73元的牙刷與80元的米，早己超過選罷法規定選舉文宣品不得超過30元之規定，呼籲黨中央一定要正視溪北地區的賄選風氣，同時必須採取行動遏止賄選歪風。

郭貞慧強調，會將相關證據保存，同時行文黨中央正式提出檢舉，要求黨中央務必積極處理，必要時也會發起司法行動，呼籲選民抵制賴惠員的賄選行為，唾棄特權賄選，立委換新，賴清德總統才不會有破口，國家才能大興！

對於郭貞慧指控，賴惠員表示，針對初選對手惡意之指控，除表達深切的遺憾外，更對這種不實的抹黑提出嚴重譴責，她也提出4點澄清：

第一、本人所出版的文宣品（包括牙刷、小包裝米等多樣）皆符合法務部30元以下之規定，也都有收據和發票可以證明。多年前文宣中已多次使用，亦經相關機關認定絕無賄選之情事。對手以冷飯熱炒、揑造物證之方式胡亂指控，除了侮辱選民智慧外，更是對黨中央規定之公然挑戰。

第二、台南市黨部日前才公開呼籲初選同志，各方應「只講政見、不宜攻訐」。不料不到24小時，對手即以不實資料，惡意抹黑，台南市黨部應有所作為，立即予以制止。

第三、針對以不實文字、資料宣傳指控他人，意圖影響初選結果者。本人除立即向民進黨中央提出檢舉外，另有涉及違反選罷法部份，本人必定依法追究到底、絕不寬貸。

第四、至於對手不知人間疾苦，「吃米不知米價」，把29元的牙刷組和25元的小包裝米，說成價值七十餘元和80元。我們懷疑其居心是否蓄意哄抬物價？還是誤當寃大頭，被供貨廠商或承包宣傳的公司當成「大盤子」。