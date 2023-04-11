公督盟列21位優秀立委　「一人」獲特殊貢獻獎、藍立委拒繳資料掛蛋

▲公督盟公布21位優秀立委。（圖／公督盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

公督盟11日公布立法院第十屆第六會期立委評鑑結果，共有21位立委被評為優秀立委，其中時代力量3位全上榜、民眾黨3位、無黨籍2位、民進黨籍13位，而國民黨因抵制公督盟並未繳交資料，因此無人上榜。民進黨立委江永昌則因成功阻擋南勢溪越域引水至石門水庫，獲特殊貢獻獎。

▼公督盟公布21位優秀立委。（圖／公督盟提供）



公督盟召開記者會公布優秀立委評鑑結果，內政委員會有民進黨王美惠、羅美玲、民眾黨賴香伶；外交及國防委員會有民進黨王定宇、無黨籍林昶佐、民眾黨邱臣遠；經濟委員會有時代力量邱顯智、民進黨賴瑞隆；財政委員會有民眾黨張其祿、民進黨郭國文及鍾佳濱。

教育及文化委員會有時代力量王婉諭、民進黨范雲、無黨籍黃國書；交通委員會有民進黨李昆澤及劉世芳、時代力量陳椒華；司法及法制委員會有民進黨江永昌；社會福利及衛生環境委員會有民進黨吳玉琴、蘇巧慧、邱泰源。

本會期4位委員落入待觀察名單，分別是民進黨籍立委余天，國民黨籍立委陳雪生、廖國棟，還有無黨籍的高金素梅。

公督盟指出，綜觀四位委員的表現，余天已經連續兩個會期（第十屆第五、六會期）未進行任何口頭質詢，惟其在法律提案之表現較上一會期有所進步；高金素梅在法律提案方面無所建樹，令人遺憾；陳雪生在委員會法律、預算審議時參與程度不足，質詢狀況亦不佳；廖國棟在院會、委員會之出席狀況有待改善，於法律提案方面也有很大的進步空間。

公督盟表示，本會期共有57位委員繳交資訊揭露表，是自2016年第九屆立委換屆以來的新低紀錄，這種情況對民主政治的健康發展非常不利，民眾無從得知立委是否有兼職，也難以得知公費助理聘用、遊說登記等利益衝突相關資訊。

對於國民黨抵制，公督盟指出，雖有半數之立委未主動公開資訊，仍可自立法院網站開放資料中擷取相關紀錄並進行評鑑，拒絕公開資訊，不只令民眾權益受損，也是立法委員的損失，有些國民黨籍立委在委員會中表現出色，但因為拒繳資料，民眾難以完整得知其問政足跡，也無法獲選優秀立委，甚為可惜。

公督盟表示，國民黨團持續三個會期抵制公督盟評鑑，連同民進黨與無黨籍委員，約有半數立委未繳交利害資訊，民眾無從得知委員的兼職、遊說、助理費使用資訊，這樣的立法院既不透明也不陽光。

公督盟指出，第六會期是預算會期，又強碰地方選舉，國家預算審查仍舊延宕，無法在法定會期內通過，包含公務預算與附屬單位及國營事業預算都是如此。

公督盟表示，本會期與過往會期的差異在於，立法院在2016年民進黨掌握國會多數以來，第一次用延會而非臨時會方式在法定會期以外審議預算，可能與今年過年日期較早有關。就預算審議結果來看，已完成公務預算的三讀，但附屬預算仍遙遙無期，甚至有六個委員會來不及審議附屬預算。

公督盟呼籲，朝野政黨應理性問政，不該長期杯葛施政報告，應理性問政，讓不同政策觀點有機會透過質詢方式形成共識，或取得更大的社會支持。

公督盟指出，江永昌特殊貢獻為「阻擋南勢溪越域引水至石門水庫」，委員在提案說明中清楚說明其與NGO、行政單位協調之過程，最終也成功阻擋越域引水工程，守護當地生態，且在司法法制委員會中也有突出之表現，得到委員會優秀立委與特殊貢獻獎之雙重認證，十分難得。