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北市旅館公會前理事長「持斧頭暴力破門」拒交接　整理小組錄全程

▲▼北市旅館公會前理事長「持斧頭暴力破門」拒交接　整理小組錄全程。（圖／北市旅館公會整理小組提供）

▲台北市旅館商業同業公會的前理事長韋建華到公會前破壞攝影機。（圖／北市旅館公會整理小組提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市旅館商業同業公會的前理事長韋建華，日前到公會前破壞攝影機，並以腳踹、斧頭猛砍等方式，想破門而入。對此，台北市旅館商業同業公會整理小組表示，韋建華阻止會整理小組交接，還毀損公物，但工會「絕不會對惡勢力屈服」。

韋建華去年被市府撤職，改由旅館公會整理小組接管，但韋建華員拒絕檔案、財務、業務等交接。韋建華7日甚至親自到現場阻礙交接，除踹門與咆嘯外，甚至破壞攝影機、使用斧頭暴力破門，公然毀損公會公物，連警察來了都不怕，而這一切都被監視器錄下。

公會整理小組召集人趙一任表示，整理小組履行社會局的公文，完全依法接管公會，未來也會繼續依據法令，遵循社會局指示完成職責，「捍衛公會成員的權益，絕不會對惡勢力屈服。」

▲▼北市旅館公會前理事長「持斧頭暴力破門」拒交接　整理小組錄全程。（圖／北市旅館公會整理小組提供）

▲韋建華手持斧頭暴力破門。（圖／北市旅館公會整理小組提供）

趙一任表示，韋建華在最後交接日（7日）的上午10時直到晚間8時持續阻礙公會交接，經與社會局溝通後，初步僅能攜離公會重要資產，由於門鎖已被韋建華破壞，公會整理小組無法順利上鎖，公會會館目前僅能任由韋建華恣意霸佔。

針對用斧頭破門一事，韋建華在旅館公會群組、面對員警時都說，工會內有員工變成人質，他是為了人質而拿斧頭破壞大門。然而，公會整理小組的人卻在門內以手機錄下韋建華猛砍門的畫面。

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