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「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名變團寵　人緣好到炸

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲塔羅牌老師艾菲爾點名未來50天最有人疼愛的幸運兒。（示意圖／unplash）

記者李佳蓉／綜合報導

無論是在感情、事業或是生活中，每個人都希望有個溫暖厚實的肩膀可以依靠！塔羅牌老師艾菲爾昨（23）日在粉專點名未來50天最有人疼、有人愛的生肖及農曆出生日，上榜的依序為生肖蛇、生肖虎、生肖狗及生肖龍。若沒上榜也別氣餒，趕緊恭喜上榜朋友，讓自己也沾沾她/他的好人緣。

未來50天有人疼愛、好運相伴的生肖與農曆出生日：

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第4名：生肖龍（或農曆4、14、24、6、16、26日生）

屬龍者在未來50天，人際關係非常吃香，主管對你的工作能力讚譽有加。平時的你就很積極展現自己的實力，能為自己爭取到不錯業績，同時也不吝嗇幫助身邊同事，一起提升能力，這些付出公司都看在眼裡。近期只要一如往常的努力，上司就會開始分派些重要項目給你，讓你在公司地位逐漸攀升，薪水也跟著翻漲；加上同事喜歡與你共事，工作起來自然如魚得水，凡事順遂。

第3名：生肖狗（或農曆2、12、22、10、20、30日生）

屬狗者個人魅力明顯上升，未來50天在群體中也是最耀眼的，都要感謝貴人星的扶持。這段期間你特別容易得到長輩貴人幫助，無論是工作碰到瓶頸，或是生活不如意，感情中因爭吵而解不開心結，都能因長輩一句話或一個行為舉止、一個眼神得到靈感。你將迎來好的長輩緣，對方也很喜歡與你談天說地，遇到挫折不妨找長輩聊聊天，會讓你有所啟發。

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲生肖虎好人緣爆發，讓你感受到當「團寵」的喜悅。（示意圖／翻攝自pixabay）

第2名：生肖虎（或農曆1、11、21、3、13、23、8、18、28日生）

屬虎者未來50天口才有所提升，更能發揮所長，在社交場合裡人見人愛，對你的幽默風趣讚不絕口、備受重視，無論走到哪裡都將成為矚目焦點，是拓展人脈的大好時機。此外，身旁的親友都會爭相幫助你、關照你，請你吃飯；當你遇到困難時，也都搶著要當你的智囊團替你分憂解勞，讓你感受到當「團寵」的喜悅，此時只要懂得感恩回饋，就能將這份福氣延續下去。

第1名：生肖蛇（或農曆5、15、25、7、17、27、9、19、28日生）

未來50天裡，屬蛇者被另一半用愛包圍，身邊飄滿粉紅泡泡，這段期間你會感受到對方與你重燃愛火，之前的爭吵、誤解、冷戰，在近期都能解決，兩人又恢復如膠似漆的相處，可以安排一個小旅行，讓愛火更加溫；這段期間也很適合開始討論人生下一階段，可望在今年上半年步入禮堂。

至於單身的蛇寶寶，在未來的50天內也可以規劃一個人的小旅行，不需要離家太遠，但就別宅在家，你將有機會遇到意想不到的邂逅。

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