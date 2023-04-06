一技在手希望無窮　勞工局身心障礙者職業訓練招生

▲台南市勞工局舉行「2023年身心障礙者職業訓練招生記者會」，邀請訊亞企業及成功案例小榆及葉小姐一同分享心得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局6日舉行「2023年身心障礙者職業訓練招生記者會」，邀請訊亞企業及成功案例小榆及葉小姐一同分享心得，期待能鼓勵各方業界僱用身障朋友以及支持各位努力創作的商品，希望透過身障職訓專班的養成訓練協助身障朋友培養工作技能外，更在專班輔導人員支持下，順利穩定銜接至各業界工作。

勞工局局長王鑫基表示，感謝身障朋友們願意踏出家門來接受培訓及學習一技之長，提升工作技能及職場概念，同時感恩承訓單位藉由職業訓練讓身障朋友能有更多職能的提升及協助陪伴訓後就業提升獨立謀生的機會。

訊亞企業股份有限公司總經理李明肯表示，雖然有些身障學員先天條件不足，但後天積極學習態度可以慢慢彌補不足之處，學員除了加強專業知識技能，更須要老師及輔導人員的協助一起培養正向積極的工作態度、廣結善緣拓展人際關係，在接納自己的弱勢並且轉化成優勢時，就能創造更多屬於自己的機會，像我們西點烘焙與咖啡飲料調製班的學員就有7位願意去考取證照，已經5位通過取得證照。

其中一位取得證照的小榆（化名）學員分享，因社會經驗及工作經歷較少，覺得自己能力不足且缺乏自信心，因此常自卑懷疑自己的決定。在去年透過轉介報名西點烘焙與咖啡飲料調製班，上課期間老師們、助教、家人及輔導人員在旁耐心教導及關心，不斷建立她的自信心，每天扎實的學習技能，從中獲得成就感，單位除了幫助身心障礙者克服身心障礙所帶來的阻礙，更協助她強化獨立自主的能力。她利用下課休息時間認真努力學習及反覆的練習考題，結訓後老師及輔導人員也持續協助她來練習，最終在今年3月順利考取烘焙麵包丙級證照，小榆希望將自己的努力及經歷，能鼓勵更多跟她一樣的身心障礙者勇敢走出人生的第一步。

另外一位學員葉小姐分享，她參加精緻皮革商品製作班，在受訓過程她非常珍惜課中學習成長的機會，積極地充實自我，感謝老師的教導與輔導人員陪伴，讓她重新找回成就感帶來的快樂與穩定生活。在結訓後她依然持續創作一些皮件製品，且加入勞工局晴天坊，現在會帶著同為身心障礙者的女兒一起參與擺攤市集，葉小姐希望將成就感帶給自己快樂分享給更多身障朋友知道。

台南市政府免費之身心障礙職訓專班即將於5月開始陸續招生，招生簡章將掛於台南市勞工局網站便民服務區供下載，身障朋友請把握機會報名，另外職訓期間凡設籍於台南市者，每日給予50元交通補助費，最高每月補助1千元，鼓勵身障朋友排除障礙踴躍報名參訓，積極學習，一技之長在手，希望無窮。