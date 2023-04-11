她「環島跟丟」嗆不騎了！喊告車友：不擔心我回不了家？

▲環島同伴跟車跟丟，竟揚言提告原PO。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

出門遊玩最怕遇到雷隊友！一名女網友抱怨，日前帶著女同伴騎車環島，怎料旅途中對方不僅不願幫忙導航，跟丟還要求原PO折返接她，遭到拒絕後甚至揚言提告，讓原PO無奈喊道「環島帶伴真的要慎選！」

該名女網友在臉書社團「騎車環島趣」發文分享，日前與一名女同伴相約騎車環島，由於對方有過環島經驗，便不疑有他一起上路，怎料卻是一連串後悔的開始，「當我手機電力剩下30%時，要求手機有90%電的對方先導航一下，對方卻不願意」，直至她的手機剩下10%電力，只好找個地方稍做休息順便充電。

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原PO表示，從深夜3點一路騎至傍晚，感到疲倦的她才剛闔眼瞇一會兒，卻被對方上前搖醒，讓她不滿直呼「要裝死大家一起裝死好了」，沒想到再次上路後，女同伴竟不小心跟丟了，但她的手機又剛好沒電，「我也只好公園休息瞇一下好好充電，到我手機有電聯絡對方，對方自己已經亂騎又往回頭方向騎了（從高雄騎回到東石）。」

原PO透露，當下她立馬提供所在位置給對方，但竟被同伴要求折返騎去帶她，甚至被嗆聲不想騎了，「原來她連手機充電線都沒帶...我也只好給他我認識的修車師傅電話給她，讓她自己花些錢請師傅連人帶車載回去，我繼續我的行程」，沒想到竟被責怪一個人玩得那麼開心。

事後，該名女同伴傳訊給原PO，「妳都不擔心我會不會回得了家耶」、「反正不見面就是法庭見」等威脅字眼，讓原PO崩潰大喊，「環島帶伴真的要慎選，不然沒完沒了的八點檔上演不完！」

貼文曝光後，引起大批網友留言熱議，「遇到雷包」、「她的環島經驗只是坐在後座吧」、「像這種不會互相的鬼隊友就地放生」、「笑死，第一次看到環島環到上法院」、「他要告始亂終棄嗎。」

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