2024總統議題連環問　侯友宜：外面風雨我都感受得到

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨2024總統候選人尚未有定論，使得藍營基層相當憂心，美麗島電子報董事長吳子嘉更直言，新北市長侯友宜在1個月之內還不出招的話，那就出局了。對此，侯友宜今（11）日受訪時表示，外面的風風雨雨他都感受得到，最重要要堅定的信心，團結力量大家一起往前走。

吳子嘉在節目《董事長開講》表示，侯友宜目前民調持續下滑，如果在一個月之內還不開始出招的話，他的人設將崩壞，若不能及時調整回來，那侯友宜就出局了。

侯友宜今出席112年4月份治安會報，媒體仍針對總統議題提問。對於吳子嘉言論，侯友宜表示，「外面的風風雨雨我都感受得到，最重要要堅定的信心，團結力量大家一起往前走」。

針對艱困選區候選人焦慮藍營母雞仍不表態，影響民調？侯友宜表示，大家永遠為國家、為人民努力團結在一起，把握現階段每個人該做的事情、全力以赴，希望國家穩定、人民安心。

媒體也問到，傳出黨內8成支持侯友宜參選，另外2成支持鴻海創辦人郭台銘？侯友宜說，面對所有挑戰，都有信心團結在一起，不畏外面的風雨，只有凝聚更多力量，才能讓國家社會更安定。

媒體追問，黨主席朱立倫說過，會排除障礙，讓主要候選人出線？侯友宜回應，黨本身有自己的規劃、想法都尊重。

另，媒體也問到，黨中央最後若徵召他出戰，是否帶職參選？侯說，新北市團隊目前全心全力關心民眾大小事，包括2030年願景中的托幼、托老、軌道建設、土地開發，都要按照既定步驟要做好。